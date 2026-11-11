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cafea espresso
Actualitate

„Cafeaua, cu sau fără cofeină, poate să influențeze sănătatea în moduri diferite”, arată un nou studiu

Ștefania Gheorghe
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Ani la rând, despre cafea s-a vorbit din perspectiva cofeinei: când e prea multă și ar trebui să ne oprim. S-a vorbit despre hipertensiune. O echipă de cercetători din Irlanda a analizat bacteriile care trăiesc în intestinul oamenilor, iar rezultatele lor arată că și doar o ceașcă de cafea, cofeinizată sau decofeinizată, pe zi are anumite efecte. Efecte duale. 