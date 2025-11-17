„Cafeaua e amară și avem un vis mai puțin”. Cum s-a pozat Viktor Orbán pe Facebook, după ce Ungaria a ratat dramatic barajul pentru Cupa Mondială

Șeful guvernului maghiar nu se simte tocmai bine după înfrângerea din meciul cu Irlanda de duminică și și-a declarat amărăciunea într-o postare pe rețelele sociale.

Premierul maghiar Viktor Orbán a demarat deja precampania pentru alegerile legislative din aprilie 2026, dar până atunci trebuie să digere eșecul naționalei de fotbal, care duminică a ratat barajul pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026, în urma unei înfrângeri cu Irlanda.

„O zi de luni dificilă. Ceață de noiembrie, cafea amară și un vis mai puțin. Asta ne-a întâmpinat azi dimineață”, a scris Orbán pe Facebook într-un text ce însoțea o fotografie în care prim-ministrul se uită în gol, abătut.

„Dar oricât de greu te doare inima, oricât de nedrept ți s-ar părea destinul, nu poți trăi în autocompătimire. Avem treabă de făcut”, a adăugat șeful guvernului.

Ungaria a condus cu 2-1 până în minutul 80 la Budapesta, însă Irlanda a reușit să întoarcă rezultatul, cu un ultim gol marcat în minutul 90+6 de Troy Parrot, care a reușit un hat-trick pe Pușkaș Arena.

Înfrângerea cu Irlanda a spulberat șansele Ungariei de a ajunge la baraj, unde ar fi putut întâlni chiar România. Ungaria a ratat astfel șansa de a ajunge la prima Cupă Mondială după 40 de ani.

Eșecul de duminică poate fi o veste proastă pentru Viktor Orbán, care s-a implicat deschis în susținerea naționalei și a alocat mulți bani publici pentru susținerea fotbalului din Ungaria.

Orbán este deja în plin avânt în vederea alegerilor legislative din aprilie 2026, unde va întâlni, pentru prima dată în mulți ani, un adversar de temut, în persoana liderului opoziției Peter Magyar.

În weekend, prim-ministrul a dat startul unui „turneu anti-război” prin țară, care va dura câteva săptămâni, transformând criticile aduse sprijinului european acordat Ucrainei într-un mesaj de campanie electorală, scrie The Guardian.

Primul eveniment din această serie a avut loc în orașul Győr.

Dar Péter Magyar, un fost membru al partidului Fidesz, al cărui partid Tisza conduce acum în unele sondaje independente, a organizat și el un alt eveniment în Győr în aceeași zi.

„Fidesz este partidul războiului și al urii, în timp ce Tisza lucrează pentru pace în țară și în întreaga lume”, a scris el într-o postare pe Facebook.