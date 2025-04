Caii care au murit în Primul Război Mondial, într-o lucrare de 82 de metri

Caii care au murit în Primul Război Mondial sunt redați într-o lucrare de 82 de metri lungime, un omagiu adus lor și fragilității de artistul Edi Constantin.

În atelierul său de la Malmaison, până acum a pus 3,5 milioane de ștampile din totalul de 8 milioane, iar acestea se regăsesc pe 7 planșe mari din totalul estimat de 16.

Artistul subliniază prin această lucrare și caracterul abstract al numerelor victimelor în general. „În primul rând, a fost numărul cel care m-a impresionat și tot încercam să îl înțeleg. Este ceva abstract. Dar a fost vorba și despre o poză. Este un fotograf american ce realizează imagini aeriene și are una în care soldați sunt aranjați sub forma unui cal, iar ea era explicată ca omagiu adus cailor care au murit în Primul Război Mondial. Încă mai cercetez, după ce am descoperit că nu este adevărat. Era de fapt despre cavaleria care păzea granița cu Mexicul”.

