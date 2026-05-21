Călătorește alături de Christian Tour: Următoarea destinație, Bursa de Valori București

Într-un moment în care turismul a devenit una dintre cele mai dinamice industrii de consum din lume, Christian Tour anunță o premieră pe piața din România: compania anunță lansarea ofertei sale publice inițiale, intenția de listare la Bursa de Valori București, sub simbolul TRIP, și deschiderea businessul către investitori. În perioada 21–28 mai, românii pot investi în unul dintre cele mai puternice și cunoscute branduri de turism din țară și pot deveni parte din povestea unui business construit în aproape trei decenii de dezvoltare continuă.

Mișcarea vine firesc după ce compania a crescut constant, de la o agenție antreprenorială fondată în 1997 la unul dintre cei mai mari jucători din industria turismului organizat din România.

„Christian Tour intră într-o nouă etapă de dezvoltare prin lansarea ofertei publice inițiale și intenția de listare la Bursa de Valori București. România are un potențial uriaș de creștere în turism, iar eu îi invit pe investitorii de la BVB să ni se alăture în această nouă etapă în dezvoltarea companiei”, spune Cristian Pandel, fondatorul Christian Tour.

Oferta publică inițială marchează o schimbare importantă: o parte din acțiunile companiei vor putea fi cumpărate de investitori. Capitalul atras va susține dezvoltarea pe termen lung a companiei, cu accent pe tehnologie, extinderea platformei digitale și consolidarea operațională.

Pentru cei care urmăresc piața de capital, dar și pentru oamenii care cunosc deja brandul din experiențele lor de vacanță, acesta este primul moment în care pot deveni parte directă din evoluția companiei.

Povestea Christian Tour crește, astfel, dincolo de industria în care activează, fiind prima agenție de turism care face pasul spre piața de capital. Evoluția vine după ani în care compania a depășit rolul clasic de tour operator și a devenit un grup care a construit și infrastructură proprie în turism. Iar intrarea pe bursă este, în esență, un pas de maturizare. Pentru companie, înseamnă acces la capital pentru dezvoltare și accelerarea planurilor de extindere. Pentru piață, înseamnă apariția primului mare tour operator românesc care își anunță intenția de listare la bursă.

Oferta publică inițială se va desfășura în perioada 21–28 mai 2026, iar intervalul de preț este cuprins între 1,875 lei și 2,135 lei pe acțiune. După finalizare, acțiunile sunt estimate să fie listate pe Bursa de Valori București sub simbolul TRIP.

Investitorii de retail vor putea subscrie la prețul fix de 2,135 lei pe acțiune și beneficiază de un discount de 5% în primele trei zile lucrătoare ale ofertei.

Oferta include atât acțiuni nou-emise, cât și acțiuni existente puse în vânzare de acționarul fondator, fondurile atrase din acțiunile nou-emise vor fi direcționate către dezvoltarea companiei și accelerarea planurilor de investiții.

În 2025, Christian Tour a deservit sute de mii de turiști și a continuat să își consolideze poziția în topul operatorilor de turism din România.

CHRISTIAN’76 TOUR S.A. („Christian Tour”) lansează oferta de vânzare primară de până la 69.500.000 de acțiuni ordinare, alături de oferta de vânzare secundară de către CPM CAMBRIDGE HOLDING S.R.L. de până la 14.000.000 de acțiuni ordinare în Christian Tour.

CITIȚI PROSPECTUL ÎNAINTE DE A SUBSCRIE, PENTRU A ÎNȚELEGE PE DEPLIN RISCURILE ȘI BENEFICIILE POTENȚIALE AFERENTE DECIZIEI DE A INVESTI ÎN INSTRUMENTELE FINANCIARE OFERITE.

Acest comunicat nu este un prospect. Aprobarea prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) nu trebuie înțeleasă ca o aprobare a calității instrumentelor financiare oferite sau care urmează să fie admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Prospectul de ofertă publică aprobat de ASF a fost publicat și este accesibil în format electronic pe website-ul Christian Tour la https://investors.christiantour.ro/, al Bursei de Valori București www.bvb.ro, și pe website-ul Intermediarului, BT Capital Partners S.A., la adresa https://btcapitalpartners.ro/.

