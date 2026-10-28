Călătoria vieții lor s-a încheiat în Cambodgia. 200 de pasageri care călătoreau în jurul lumii, au fost debarcați după ce compania a rămas fără bani de combustibil

Compania americană Villa Vie Residences atribuie decizia sa creșterii bruște a prețurilor la combustibili în urma începerii războiului din Iran.

După cum a anunțat, costul lunar al combustibilului pe cabină, de la aproximativ 1.800 de dolari în medie, a ajuns recent la 6.000 – 8.000 de dolari în unele părți ale Asiei, scrie presa elenă.

Compania a încercat să reducă consumul prin încetinirea rutelor și prelungirea escalelor în porturi. Aceste măsuri, susține compania, nu au fost suficiente pentru a compensa creșterea costurilor, iar transferul acestora asupra pasagerilor nu a fost o soluție realistă.

Villa Vie Residences a declarat că lucrează cu pasagerii pentru a debarca și a găsi cazare temporară. În același timp, va solicita restructurarea și capital nou în următoarele 60 de zile, clarificând că nu există nicio garanție a rezultatului. Știri de croazieră

„Am simțit că visul nostru s-a spulberat”

Pentru mai mulți pasageri, Odyssey a fost mai mult decât un simplu vas de croazieră: era locul în care aleseseră să locuiască, în timpul călătoriei.

Lanette Kanen și Johan Bodin au declarat pentru BBC că au fost anunțați marți, la ora 6 dimineața, că trebuie să abandoneze nava până la ora 14 în aceeași zi. Ei au spus că știau de ceva vreme că firma se confruntă cu dificultăți financiare și sperau că se va găsi un investitor.

„Deși existau semne că se va întâmpla, când a devenit realitate ne-a fost greu să credem. Am simțit că visul nostru s-a spulberat”, au spus ei, descriind îmbrățișările și lacrimile dintre pasageri.

O altă pasageră, Holly Hennessy, a declarat că pasagerilor li s-a spus anterior să ia în considerare plata unei suprataxe pentru combustibil, iar ruta fusese deja redusă semnificativ. Ea rămâne în Cambodgia în speranța că nava va naviga din nou.

Ville Vie Odyssey. Credit line: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Cabane de până la 440.000 USD

Villa Vie Odyssey a fost concepută ca o alternativă la reședința permanentă pe mare. Pasagerii puteau dobândi drepturi de ședere permanentă într-o cabină sau închiria una, cu acces la restaurante, baruri, piscină și alte zone comune.

Prețurile pentru ocuparea permanentă a cabinei au variat între 120.000 și 440.000 de dolari, în timp ce chiriile au început de la 3.500 de dolari pe lună, conform datelor companiei.

Călătoria se confruntase cu dificultăți încă de la început: plecarea din Belfast fusese amânată luni de zile din cauza reparațiilor, lăsând pasagerii să aștepte în Irlanda de Nord.

În ciuda întreruperii neașteptate, Kanen și Bodin spun că nu regretă experiența. Ei plănuiesc să rămână în Sihanoukville câteva zile și apoi să călătorească în alte părți ale Asiei de Sud-Est, în căutarea următorului capitol din viața lor.

În fiecare joi dimineața jurnalistul Dan Popa trimite newsletterul Economix. Dacă ești pasionat de economie, finanțe personale sau comportamentale, poți să te abonezi aici la newsletterul EconoMix: