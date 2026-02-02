Sari direct la conținut
StartupCafe.ro

Calendar fonduri europene 2026: Se anunță aproape 300 de sesiuni de finanțare în valoare de 6,6 miliarde EUR, pentru firme, ONG-uri, autorități locale și alți beneficiari din România

HotNews.ro
Fonduri europene - România, Foto: © Tanyashir | Dreamstime.com
Fonduri europene - România, Foto: © Tanyashir | Dreamstime.com

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat, luni, calendarul estimativ consolidat al lansărilor de apeluri de proiecte pentru anul 2026: aproape 300 de sesiuni de înscrierile online la finanțări totale de 6,6 miliarde EUR, pentru firme, ONG-uri, autorități locale, universități și alți beneficiari din România. 

Citește mai departe pe StartupCafe…

Foto: © Tanyashir | Dreamstime.com

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro