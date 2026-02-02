Calendar fonduri europene 2026: Se anunță aproape 300 de sesiuni de finanțare în valoare de 6,6 miliarde EUR, pentru firme, ONG-uri, autorități locale și alți beneficiari din România

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat, luni, calendarul estimativ consolidat al lansărilor de apeluri de proiecte pentru anul 2026: aproape 300 de sesiuni de înscrierile online la finanțări totale de 6,6 miliarde EUR, pentru firme, ONG-uri, autorități locale, universități și alți beneficiari din România.

Foto: © Tanyashir | Dreamstime.com