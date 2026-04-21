Calendar înscrieri la creșă și grădiniță, anul școlar 2026 – 2027. Ministerul Educației: „Criteriul nu este «primul venit, primul servit»”

Ministerul Educaţiei anunţă marți, 21 aprilie, că a stabilit forma finală a Calendarului de înscriere la creşă/grădiniţă pentru anul şcolar 2026-2027.

Ordinea înscrierii sau numărul de înregistrare al cererii de înscriere nu constituie un criteriu, iar înscrierea nu se face pe principiul „primul venit, primul servit”, ci pe baza criteriilor generale şi specifice descrise în metodologie, menționează Ministerul Educației.

În grupele de nivel antepreşcolar (creşă) pot fi înscrişi copiii cu vârste între 3 luni şi 3 ani, în limita numărului de locuri disponibile după etapa de reînscrieri, iar în grupele de nivel preşcolar (grădiniţă) pot fi înscrişi copiii cu vârste între 3 şi 6 ani, în limita locurilor disponibile după etapa de reînscrieri, care se desfăşoară în perioada 18-22 mai 2026.

În cererile-tip de înscriere părinții pot trece trei opțiuni, în ordinea preferințelor. Cererea se depune la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune.

Reînscrierea copiilor

Prima etapă este etapa de reînscriere a copiilor care sunt deja la creșă sau grădiniță. Aceasta urmează să se desfășoare în perioada 18-22 mai 2026, urmând ca etapa dedicată noilor înscrieri să se desfășoare între 25 mai și 18 iunie.

În 22 mai, vor fi afișate rezultatele și numărul de locuri rămase libere pentru înscrierile noi.

„Etapa de reînscrieri este etapa în care părinții copiilor care sunt acum la grădiniță/creșă îți exprimă opțiunea privind frecventarea grădiniței/creșei și în anul școlar următor. Locurile pe care se vor face înscrieri pentru copiii care nu sunt acum la creșă/grădiniță sunt locurile rămase libere după această etapă”, precizează Ministerul Educației.

Etapa I de înscriere

Prima etapă de înscriere, pentru copiii care nu sunt la creșă sau grădiniță, se desfășoară între 25 mai și 18 iunie 2026.

Între 25-29 mai sunt colectate cererile, între 2 şi 8 iunie sunt procesate cererile pentru prima opţiune, între 9 şi 12 iunie pentru a doua opţiune şi între 15 şi 17 iunie pentru cea de-a treia opţiune, urmând ca în 18 iunie 2026 să fie afişate rezultatele şi numărul de locuri rămase libere după această primă etapă de înscriere.

Etapa a II-a de înscriere

În perioada 22 iunie – 9 iulie 2026 are loc a doua etapă din cadrul procesului de înscrieri pe locurile rămase libere în urma primei etape, pe baza celor trei opţiuni exprimate în noile cereri de înscriere, urmând ca rezultatele să fie afişate în 9 iulie 2026.

Între 17 şi 27 august 2026, va avea loc etapa de ajustări, când vor fi înscrişi, pe locurile rămase libere, în baza solicitărilor părinţilor depunse la ISJ/ISMB, a copiilor care nu au fost înscrişi în primele două etape.

:

Potrivit Ministerului Educaţiei, în această etapă pot fi înscrişi copiii nerepartizaţi după cele două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 şi 5 ani, copiii ai căror părinţi au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învăţământul primar şi nu au fost admişi, ca urmare a avizului negativ al CJRAE/ CMBRAE şi copiii de peste 2 ani ai căror părinţi solicită înscrierea în grupa mică de la grădiniţă.

Rezultatele finale și locurile rămase vor fi afișate pe 28 august 2026.