Calendarul anului școlar 2026-2027 a fost publicat. Ce modificare majoră face Ministerul Educației

Cursurile anului şcolar 2026-2027 ar urma să înceapă în 7 septembrie şi să se încheie în 18 iunie, potrivit proiectului de ordin privind structura anului şcolar viitor, pus în consultare publică de Ministerul Educaţiei. Principala modificare este că intervalul în care poate fi aleasă săptămâna de vacanţă din februarie se reduce la două săptămâni, faţă de trei.

Pentru clasa a VIII-a, cursurile se încheie în 11 iunie 2027, iar pentru clasa a XII-a cursurile se încheie în 4 iunie 2027.

Proiectul de ordin a fost pus în consultare publică vineri.

Calendarul anul școlar 2027 – 2027. Când vor merge elevii la cursuri

Proiectul prevede 37 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor, organizate în cinci module. Excepție fac elevii din ani terminali, adică din clasele a VIII-a, a XII-a și a XIII-a seral şi frecvenţă redusă.

de luni, 7 septembrie 2026, până vineri, 23 octombrie 2026;

de luni, 2 noiembrie 2026, până marți, 22 decembrie 2026;

de luni, 11 ianuarie 2027, până vineri, 19 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2027 sau vineri, 26 februarie 2027, după caz, la decizia ISJ/ISMB în urma consultărilor cu beneficiarii educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice;

de luni, 1 martie 2027, respectiv luni, 8 martie 2027, până vineri, 23 aprilie 2027;

de miercuri, 5 mai 2027, până vineri, 18 iunie 2027.

Elevii claselor a VIII-a și a XII-a, care au de susținut Evaluarea Națională, respectiv Bacalaureatul, vor încheia anul școlar mai devreme.

pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2026;

pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2027;

pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 25 iunie 2027;

pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Ce vacanțe vor avea elevii în anul școlar 2026-2027

24 octombrie – 1 noiembrie 2026;

23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2026;

O săptămână, la decizia inspectoratelor școlare, în perioada 22 februarie – 7 martie 2027;

24 aprilie – 4 mai 2027;

19 iunie – 5 septembrie 2027.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive.

Ziua Internațională a Educației, 5 octombrie, va fi zi liberă pentru elevi și profesori.

De asemenea, ordinul mai prevede că, în caz de suspendare a cursurilor, recuperarea se face doar în timpul anului școlar, nu în vacanțe.

Anul școlar 2025-2026 a început luni, 8 septembrie 2025, și se va termina vineri, pe 19 iunie 2026.