Calendarul înscrierilor la creșă și grădiniță 2026. Ce trebuie să știe părinții

Înscrierile la creșă, grădiniță și în serviciile de educație timpurie complementare pentru anul școlar 2026-2027 vor avea loc în perioada 25 mai – 18 iunie 2026, potrivit proiectului de calendar pus în consultare publică de Ministerul Educației, marți, 17 martie.

Reînscrierile copiilor care frecventează deja creșa sau grădinița sunt programate în perioada 18 – 22 mai 2026.

Proiectul aduce și o noutate: în anumite „situații excepționale”, înscrierile vor putea fi realizate și pe parcursul anului școlar, dacă apar locuri noi în urma deschiderii unor creșe sau grădinițe prin proiecte sau programe.

Etapa de reînscrieri : 18-22 mai 2026

Prima etapă a procesului este cea de reînscrieri, programată între 18 și 22 mai 2026. În acest interval, părinții copiilor care frecventează deja o creșă sau o grădiniță trebuie să își exprime opțiunea ca aceștia să continue în aceeași unitate de învățământ și în anul școlar următor, prin depunerea unei cereri.

După finalizarea acestei etape, unitățile de învățământ vor afișa numărul de locuri rămase disponibile, acestea urmând să fie ocupate în etapele de înscriere pentru copiii care nu au fost anterior înscriși, potrivit Ministerului Educației.

Etapa I de înscriere (25 mai – 18 iunie 2026)

25 – 29 mai – colectare cereri

– colectare cereri 2 – 8 iunie – procesare cereri (prima opțiune)

– procesare cereri (prima opțiune) 9 – 12 iunie – procesare cereri (a doua opțiune)

– procesare cereri (a doua opțiune) 15 – 17 iunie – procesare cereri (a treia opțiune)

Rezultatele și locurile libere rămase vor fi afișate pe 18 iunie 2026.

Etapa a II-a de înscriere (22 iunie – 9 iulie 2026)

22 – 26 iunie – colectare cereri

– colectare cereri 29 iunie – 1 iulie – prima opțiune

– prima opțiune 2 – 6 iulie – a doua opțiune

– a doua opțiune 7 – 8 iulie – a treia opțiune

Rezultatele vor fi afișate pe 9 iulie 2026.

Etapa de ajustări – până la 28 august 2026

Această etapă este destinată copiilor care nu au fost repartizați sau nu au participat la etapele anterioare.

Cine poate fi înscris la creșă și grădiniță

Potrivit Ministerului Educației, în grupele de nivel antepreșcolar (creșă) pot fi înscriși copiii cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani, iar în grupele de nivel preșcolar (grădiniță) copiii cu vârste între 3 și 6 ani.

Înscrierea se face în limita locurilor rămase disponibile după finalizarea etapei de reînscrieri.

Ce trebuie să știe părinții

Părinții pot completa în cererea-tip de înscriere până la trei opțiuni, în ordinea preferințelor, documentul urmând să fie depus la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune.

Repartizarea copiilor se realizează în funcție de aceste opțiuni și de locurile disponibile. În situația în care numărul cererilor depășește numărul locurilor, se aplică criteriile de departajare prevăzute în metodologia în vigoare, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4018/2024.

Ministerul Educației subliniază că grupa mijlocie și grupa mare fac parte din învățământul obligatoriu, motiv pentru care înscrierea la grădiniță va acorda prioritate copiilor de 4 și 5 ani. Totodată, proiectul introduce posibilitatea înscrierii copiilor și pe parcursul anului școlar, în situații excepționale, precum deschiderea unor creșe sau grădinițe noi ori extinderea serviciilor de educație timpurie prin diferite programe sau proiecte.

Cum se ocupă locurile

După etapa de reînscrieri:

locurile rămase libere sunt scoase pentru înscriere

dacă sunt mai multe cereri decât locuri, se aplică criterii generale și specifice

prioritate au copiii mai mari, în special cei de 4 și 5 ani

Calendarul este, în prezent, în fază de proiect, fiind supus consultării publice. Potrivit Ministerului Educației, forma finală a documentului va fi stabilită după analiza feedbackului transmis de cei interesați și în urma dezbaterii în cadrul Comisiei de Dialog Social.