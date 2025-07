Calendarul moțiunii de cenzură depuse de AUR împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Ultimele calcule înainte de vot

Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan va fi dezbătută și votată luni în plenul reunit al Camera Deputaților și Senatului. 132 de parlamentari ai AUR, SOS România, POT și neafiliați au semnat moțiunea, dar pentru adoptarea ei este nevoie de 233 de voturi.

Moțiunea de cenzură vine ca răspuns la asumarea răspunderii în Parlament de către guvernul Bolojan a pachetului de măsuri fiscale, care conține printre altele creșterea TVA de la 19 la 21%. Dacă moțiunea de cenzură este adoptată cabinetul Bolojan este demis, iar pachetul este respins.

Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au luat act de moțiunea de cenzură și au decis joi la ora 10:00 să fie citită în plen, urmând ca luni să fie dezbătută și votată în plenul reunit, cu începere de la ora 15:00.

Moțiunea are șanse minime să treacă, pentru că e nevoie de 233 de voturi în plen pentru demiterea Guvernului. Din cei 464 de de parlamentari, opoziția are în prezent 153 de parlamentari, iar coaliția aflată la guvernare are 331.

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, a declarat într-o conferință de presă în care AUR a anunțat depunerea moțiunii că îi așteaptă pe cei nemulțumiți de guvernare și de măsurile fiscale propuse să voteze pentru demiterea Guvernului.

„Numărul de semnături nu e suficient pentru a și trece (n.red. moțiunea) de aceea fac un apel, că am auzit mulți viteji criticând măsurile. De aceea îi îndemnăm să nu se rezume cu vitejia doar la declaraţii tv, pentru că e foarte simplu. Singura modalitate de a bloca aceste măsuri de austeritate pe care şi ei le critică, la rândul lor, este de a vota moţiunea”, a declarat Mihai Enache.



Parlamentarii care au semnat moțiunea critică măsurile luate de guvernul Bolojan în încercarea de a rezolva problema deficitului bugetar afirmând că „austeritatea e doar pentru cei mulți și necăjiți — nu pentru clientela de lux a statului”, pentru că prin introducerea noilor categorii de plătitori de asigurări de sănătate „românii care au muncit o viață și au contribuit cinstit sunt din nou jefuiți de stat” și pentru că miniștrii Cabinetelor Ciucă și Ciolacu „nu și-a cerut scuze pentru anii de proastă guvernare”.

Textul integral al moțiunii de cenzură: