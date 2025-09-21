California interzice polițiștilor să își acopere fețele în timpul serviciului. Legea semnată de Newsom vizează inclusiv agenții ICE

8 iunie 2025, Los Angeles, SUA: Protestatari s-au confruntat cu ofițerii CHP după ce au ocupat autostrada 101 din centrul orașului LA, în semn de protest față de raziile contra imigrației. Foto: Zuma/Jill Connelly / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Guvernatorul Californiei a semnat o lege care interzice polițiștilor locali și federali – inclusiv agenților Serviciului de Imigrare și Vămi (ICE) – să poarte măști pe față în timpul serviciului. Interdicția, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, face parte dintr-un pachet legislativ prin care guvernatorul democrat Gavin Newsom spune că vrea să îi protejeze pe locuitori de ceea ce a numit „poliție secretă” pe străzi, notează BBC.

Măsura vine după ce agenți federali au purtat măști în timpul unor razii ale imigrației desfășurate la Los Angeles.

Legea prevede excepții pentru agenții sub acoperire, măștile folosite pentru protecție împotriva bolilor sau incendiilor de vegetație, precum și pentru echipamentele tactice.

Președintele Donald Trump a făcut din aplicarea strictă a legislației privind imigrația o prioritate în cel de-al doilea mandat. În iunie, o serie de razii federale ale imigrației la Los Angeles au declanșat proteste violente împotriva administrației Trump și a agenției ICE. Ca reacție la tulburări, Trump a trimis 700 de pușcași marini și 4.000 de membri ai Gărzii Naționale în al doilea cel mai mare oraș al țării.

Senatorul democrat Scott Wiener, care reprezintă San Francisco, a redactat proiectul de lege ca răspuns la aceste practici.

„Nimeni nu vrea ofițeri mascați care să bântuie prin comunități și să răpească oameni cu impunitate”, a declarat el. „California va continua să apere statul de drept și libertățile fundamentale.”

Inițiativa legislativă vine după ce Curtea Supremă a decis că raziile de imigrație din Los Angeles pot continua, deocamdată, fără ca agenții să aibă suspiciuni rezonabile că o persoană se află ilegal în Statele Unite.

Această hotărâre le permite agenților să oprească, să interogheze și să rețină oameni doar pe baza rasei, a limbii sau a locului de muncă, în timp ce o contestație juridică privind raziile recente se află pe rolul instanțelor.

Ofițerii vor fi obligați să se identifice prin nume și număr de insignă atunci când își desfășoară atribuțiile.

Alte proiecte de lege semnate sâmbătă de Gavin Newsom interzic profesorilor și angajaților din școli să permită accesul agenților federali care desfășoară acțiuni de imigrație în incinta unităților de învățământ fără un mandat, o ordonanță judecătorească sau o citație emisă de instanță.

Familiile vor trebui, de asemenea, informate atunci când ofițerii ajung la școlile copiilor lor. Noile reglementări protejează și datele elevilor, precum și accesul în sălile de clasă.

Zonele nepublice din spitale și din camerele de urgență devin, la rândul lor, inaccesibile agenților fără mandat sau ordin judecătoresc.

„Imigranții au drepturi și avem dreptul să ne ridicăm și să ripostăm”, a declarat Newsom.

Critici dure din partea administrației Trump

Procurorul american Bill Essayli, numit în funcție de Donald Trump, a declarat că statul California „nu are jurisdicție asupra guvernului federal” și că legea „nu are niciun efect asupra operațiunilor noastre”, precizând că agenții „își vor proteja în continuare identitățile”.

Într-un comunicat transmis sâmbătă, Tricia McLaughlin, secretar adjunct al Departamentului pentru Securitate Internă, a calificat noile legi din California drept „dezgustătoare” și „o încercare flagrantă de a pune în pericol ofițerii noștri”.

Ea a subliniat că agenții ICE și ai altor instituții federale de aplicare a legii „își riscă viața în fiecare zi” pentru a-și face treaba. „Să nu existe dubii: acest tip de retorică contribuie la creșterea numărului de atacuri asupra ofițerilor, prin demonizarea și stigmatizarea lor repetată.”

Nu este prima dată când oficiali locali intră în conflict cu Casa Albă. În august, primarul orașului Chicago a semnat un ordin prin care detalia modul în care municipalitatea va rezista unei eventuale campanii de reprimare a imigrației anunțate de administrația Trump.