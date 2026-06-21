Călin Georgescu, apel către parlamentari, într-un mesaj public despre Guvernul Veștea: „O capitulare morală rușinoasă și trădătoare”

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a transmis duminică seară un mesaj în care îi îndeamnă pe parlamentari să nu susțină învestirea guvernului Veștea, pe care l-a descris drept cabinetul „unui președinte ilegitim”.

Georgescu susține că un vot pentru Guvernul Veștea „este un act de trădare a intereselor României”.

„Mesajul se adresează acum membrilor Parlamentului României, ai partidelor parlamentare sau independenți. Parlamentarii români trebuie să înțeleagă astăzi că fiecare vot dat guvernului unui președinte ilegitim este un act de trădare a intereselor României. Guvernul propus, „Bolojan 3”, nu este o opțiune politică, să ne înțelegem. Este o capitulare morală rușinoasă și trădătoare”, a declarat Călin Georgescu, într-un mesaj video pe Facebook.

Lista miniștrilor propuși pentru Guvernul Veștea

PSD a decis să intre la guvernare și va avea nouă miniștri și funcția de secretar general, au declarat surse politice pentru HotNews. Cabinetul propus arată astfel:

Vicepremieri – Marian Neacșu (PSD) și Alina Gorghiu (PNL- fără portofoliu)

Finanțe – Alexandru Nazare

MAI – Marian Neacșu (PSD)

Apărare – Sorin Cîmpeanu (PNL)

Educație – Monica Anisie (PNL)

Sănătate – Alexandru Rogobete (PSD)

Investițiilor și Proiectelor Europene – Florin Zaharia

Energie – Bogdan Ivan (PSD)

Muncă – Florin Manole (PSD)

Agricultură – Florin Barbu (PSD)

Justiție – Radu Marinescu (PSD)

Mediu – Mihai Ghigiu (PSD)

Dezvoltare – Romeo Lungu (PSD)

Cultură – Ioan Vulpescu (PSD)

Transporturi – Cristian Pistol (CNAIR)

MAE – Luca Niculescu

Economie – Florin Duma

Secretar general al Guvernului – Radu Oprea (PSD)

O nouă amânare în dosarul de tentativă de lovitură de stat al lui Georgescu

În această săptămână, Înalta Curte a amânat încă o dată pronunțarea unei decizii în dosarul de tentativă de lovitură de stat în care sunt vizați Călin Georgescu și Horațiu Potra. În cazul mercenarului, măsura arestului preventiv a fost revocată în 17 iunie.

„Instanța a dispus repunerea cauzei pe rol în vederea reluării dezbaterilor în noua componenţă a completului de judecată, ca urmare a admiterii cerererii de abținere formulată de unul din judecătorii cauzei, şi acordă termen la data de 29 iunie 2026, ora 13.00. Se citează contestatorii inculpaţi şi se încunoştinţează apărătorii aleşi privire la termenul fixat”, a decis Instanța supremă.

Dosarul se află încă în etapa de cameră preliminară, astfel că judecătorii ÎCCJ sunt așteptați să dea un verdict asupra legalității rechizitoriului întocmit de Parchetul General.