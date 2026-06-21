Ședință decisivă la PSD dacă susțin sau nu guvernul Veștea. Social-democrații, puși în fața unor decizii strategice

Președintele PSD Sorin Grindeanu a convocat conducerea extinsă a partidului pentru duminică, începând cu ora 16.00, pentru a decide dacă partidul va susține în continuarea instalarea guvernului condus de Adrian Veștea. Un alt subiect major pe ordinea de zi este dacă PSD mai intră sau nu la guvernare și care sunt fomulele guvernamentale agreate.

Consiliul Politic Național (CPN) este structura de conducere și de decizie care coordonează activitatea partidului între Congresele PSD. Din CPN fac parte membrii Biroului Permanent Național cu drept de vot, președinții organizațiilor județene/de sector ale PSD, primarii de sector, președinții consiliilor județene, primarii municipiilor reședintă de județ.

Surse din partid au declarat pentru HotNews că ședința Consiliului Politic Național a fost convocată pentru a decide dacă PSD va mai intra la guvernare și în ce formulă.

Adrian Veștea, pus să aștepte

De asemenea, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații vor stabili în cadrul Consiliului Politic Național dacă vor face parte din guvernul propus de Adrian Veștea.

Amânarea survine în contextul în care susținerea parlamentară pentru un vot de învestire a lui Veștea pare insuficientă. Veștea urma să depună miercuri, apoi joi, la Parlament, programul de guvernare și lista de miniștri propuși.

„Am tot respectul pentru Adrian Veștea. Este un om pe care îl cunosc de câțiva ani, este un om care a câștigat de câteva ori uninominal alegeri: la Consiliul Județean Brașov, a fost și primar. E un om care în acest moment este desemnat premier al României.

Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea, dar l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu se va mai lăsa așteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului. Trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare.

Azi i-am informat pe colegii mei că, în principiu, mi-aș dori ca duminică după-amiază să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în Guvernul condus de Adrian Veștea”, a declarat Grindeanu, la finalul întâlnirii grupurilor parlamentare PSD, desfășurată joi.

Nemulțumire față de UDMR

În aceeași ședință, Grindeanu le-a spus parlamentarilor PSD că refuză sa mai facă majorități ca USR și UDMR, după ce formațiunea ungurilor ardeleni a decis să nu susțină guvernul Veștea, chiar dacă social-democrații se bazau pe voturile lor.

„Sunt unii domni care au spus mai întâi că susțin un guvern tehnocrat, după care au făcut ședință și au spus că vor guvern politic”, a spus șeful PSD despre PNL și USR, în ședința de miercuri, conform unor surse politice.

„Apoi, alți domni au spus că votează guvern politic și apoi au făcut ședința și au spus că nu mai susțin”, le-a transmis Grindeanu colegilor, făcând referire la UDMR.

„Dacă vom mai face guvern, vom face fără USR. Și am o mare problemă să mai facem majorități cu UDMR după modul în care s-au comportat in ultimele zile”, a mai spus liderul PSD, în ședința grupurilor parlamentare ale PSD.

Condițiile pentru intrarea la guvernare

În cursul zilei de vineri, PSD a transmis condițiile sale pentru o eventuală cooptare a sa în viitorul guvern condus de către Adrian Veștea:

•⁠ ⁠Oprirea austerității, respectiv încetarea creșterii poverii fiscale asupra populației cu venituri mici și medii și a micilor antreprenori. Măsurile de echilibrare fiscal-bugetară trebuie să se centreze în principal pe stimularea investițiilor și dezvoltarea activităților economice, care să genereze mai multe venituri la bugetul de stat.

•⁠ ⁠Pachetul anti-inflație, respectiv protejarea puterii de cumpărare a categoriilor sociale vulnerabile prin majorarea salariului minim și indexarea pensiilor, sprijinirea mamelor, veteranilor și persoanelor cu dizabilități, precum și prin extinderea schemei privind limitarea adaosului comercial pentru produsele de strictă necesitate, alimentare și nealimentare, care alcătuiesc coșul minim de consum.

•⁠ ⁠Reducerea abandonului școlar, prin extinderea programului Masă caldă în școli.

•⁠ ⁠Reforma administrativă reală care să vizeze servicii mai eficiente pentru cetățeni și reducerea cheltuielilor publice prin stimularea comasării administrative a localităților mici.

•⁠ ⁠Debirocratizare și eficiență administrativă, prin reducerea cu cel puțin 25% a sarcinilor administrative ale cetățenilor și ale firmelor și prin reducerea cu minim 30% a termenelor de autorizare.

•⁠ ⁠Deblocarea economiei, prin plata datoriilor statului către firme.

•⁠ ⁠Reluarea stimulării economice în sectoarele strategice. Producem în România, Investim în România: garanții de stat pentru investiții și capital de lucru, subvenționarea dobânzilor în sectoarele strategice, susținerea industriei auto autohtone prin suplimentarea programului Rabla etc.

•⁠ ⁠Susținerea agriculturii și a fermierilor români, printr-un program de credite cu 80% dobândă subvenționată.