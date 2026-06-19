Înalta Curte, așteptată astăzi să dea un verdict în dosarul de tentativă de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și Potra

Înalta Curte de Casație și Justiție este așteptată vineri să pronunțe o decizie în dosarul în care este judecat mercenarul Horațiu Potra alături de fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituţionale, potrivit Digi24.

Horațiu Potra a scăpat deja de închisoare. Judecătorii Instanței supreme au decis, pe 17 iunie, să revoce măsura arestului preventiv în cazul său. Potra va fi monitorizat cu brățară electronică.

Dosarul, trimis în judecată în septembrie anul trecut, se află încă în etapa de cameră preliminară, astfel că judecătorii ÎCCJ sunt așteptați să dea un verdict asupra legalității rechizitoriului întocmit de Parchetul General.

Pe 2 aprilie, Curtea de Apel București a decis că rechizitoriul întocmit de Parchetul General în acest caz este legal, astfel că a decis în primă instanță începerea judecății.

Dosarul a ajuns în aprilie la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar termenul din 19 iunie este al treilea termen pentru care a fost amânată pronunțarea în acest caz, potrivit sursei citate.

În acest dosar Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false.

Horațiu Potra, eliberat din închisoare

În acest timp, judecătorii Instanței supreme au decis, miercuri, înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu pentru o durată de 30 de zile, în cazul lui Horațiu Potra.

Horațiu Potra a fost arestat pe 24 septembrie 2025 pe aeroportul din Dubai, alături de fiul și nepotul său, chiar înainte să se îmbarce într-un zbor spre Moscova. El a fost adus în țară două luni mai târziu.

Acuzațiile procurorilor

Potrivit procurorilor, Georgescu și Potra s-au întâlnit pe 7 decembrie 2024, la o zi după ce Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor prezidențiale, în localitatea ilfoveană Ciolpani, unde au pus în discuție un plan, conform căruia Potra și mercenarii săi, cu pregătire militară, urmau să creeze haos în București.

Călin Georgescu este identificat în anchetă ca fiind autorul intelectual al întregului plan de preluare a pârghiilor de putere.

„Inculpaţii Georgescu Călin şi Potra Horaţiu au pus în discuţie un plan conform căruia acesta din urmă, împreună cu persoane din cercul său relaţional, cu pregătire militară sau capacităţi operative specifice pregătirii militare urmau să desfăşoare în data de 08 decembrie 2024 în municipiul Bucureşti, în contextul unor acţiuni de protest, acţiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a caracterului paşnic al acţiunilor de protest în manifestaţii caracterizate prin violenţă, strategia urmărind, prin contagiune emoţională şi comportamentală dublată de manipularea emoţiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituţionale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, acuză anchetatorii.

Ca urmare a planului stabilit, Horațiu Potra a organizat/coagulat un grup de paramilitari de 21 de persoane, condus de către el, iar în cadrul acestuia s-a stabilit deplasarea spre municipiul București cu 7 autoturisme, urmând ca, după ajungerea în Capitală, membrii săi să declanșeze proteste împotriva organelor care exercită autoritatea de stat, apte să atragă angrenarea și largul suport al populației. Ei au fost opriți înainte de ajunge în București.