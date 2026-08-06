Călin Georgescu are depozitele din conturi în euro, nu în lei. Câți bani a declarat 

Pe 4 august, fostul candidat la președinția României a criticat pe contul oficial de Facebook adoptarea euro ca monedă națională, spunând că „leul este mai mult decât o monedă”, fiind „o fortăreață”.

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„Există acord politic pentru trecerea la euro”, declara Nicușor Dan pe 1 august, într-o conferință de presă despre publicarea raportului Fitch, în urma căruia România a evitat în ultima clipă retrogradarea la categoria „junk”.

„Renunți la leu, renunți la suveranitate”

3 zile mai târziu, Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, critica declarația președintelui într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook.

„Renunți la leu, renunți la suveranitate. Leul este mai mult decât o monedă. Este fortăreața noastră, principalul instrument prin care ne apărăm economia”, a scris Călin Georgescu pe Facebook, ca reacție la anunțul președintelui că în România ar exista consens politic privind trecerea la euro.

Declarațiile de avere depuse de Călin Georgescu în 2024, când a candidat pentru postul de președinte al României, spun altă poveste despre preferințele monetare ale politicianului.

Georgescu, 264.000 de euro în conturi

În prima declarație, publicată pe site-ul Biroului Electoral Central în octombrie 2024, apar două conturi bancare în euro și nici unul în lei.

Cele două conturi în euro sunt deschise în 2021 la OTP Bank (n.r. a cărei sucursală din România a fuzionat între timp cu Banca Transilvania).

Valoarea totală a banilor depozitați în cele două conturi era de 264.000 euro.

În a doua declarație de avere, depusă înainte de un tur 2 anulat prin decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, e la fel: două conturi în euro, niciun cont în lei. Valoarea banilor depozitați în cele două conturi a scăzut la 180.000 de euro.

A lucrat cu ONG-ul ca să primească fonduri de la UE

„Banii românilor să lucreze pentru români: păstrăm leul, păstrăm demnitatea de oameni liberi”, își încheia Georgescu pledoaria de pe Facebook.

Cu mult timp înainte de a intra în cursa prezidențială din 2024, politicianul a beneficiat, ca ONG-ist, inclusiv de fonduri europene pre-aderare.

Recorder a arătat că în 1994, un ONG condus de Călin Georgescu, Tineretul Ecologist din România, a primit bani prin fondul PHARE pentru un proiect de ecologizare a Mării Negre. Același ONG a organizat, în 1995, evenimente educaționale în parteneriat cu Fundația Soros pentru o Societate Deschisă.