VIDEO Călin Georgescu a ajuns în județul Vaslui. Cum a fost întâmpinat

Călin Georgescu își continuă sâmbătă turul național cu o vizită anunțată în județul Vaslui, în satul în care s-a născut Ana Pauker, una dintre cele mai temute femei din primii ani ai regimului comunist, supranumită „Stalin cu fustă”. Vizita fostului candidat la prezidentiale a împărțit comunitatea locală.

Fostul candidat la președinție a sosit sâmbătă dimineață în județul Vaslui.

Oamenii s-au adunat dis-de-dimineață în comuna Codăești din nordul județului pentru a-l întâmpina pe Georgescu.

Pe șoseaua care străbate comuna sunt sute de mașini din mai multe județe ale țării. Din autoturisme răsună muzică patriotică.

Susșinătorii săi poartă steaguri și pancarte cu imaginea fostului candidat la alegerile prezidențiale și scandează „Călin Georgescu este președinte”, „Turul doi înapoi”, „Căline, Căline, poporul e cu tine” și Și „poporul n-a uitat de votul anulat”.

Oamenii prezenți transmit live pe TikTok ce se întâmplă în comună.

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Călin Georgescu este înconjurat de bodyguarzi care cu greu fac față mulțimii care se îmbulzește. La portavoce, unul dintre participanți roagă oamenii să facă culoar. În zadar însă.

După o oră, Georgescu a părăsit piața din Codăești și va merge la Podul înalt, unde a avut loc bătălia lui Ștefan cel Mare. Majoritatea celor prezenți nu sunt din zonă, au venit cu mașini personale și autocare din alte județe.

La piață, fostul candidat la alegerile prezidențiale a ținut un discurs, în care i-a îndemnat pe oameni să cumpere produse românești.

Fără activități politice în biserică

În mediul online, sute de mesaje de susținere însoțesc postările în care este prezentată sosirea lui Călin Georgescu la Vaslui. Pe rețelele de socializare a circulat, în ultimele zile, un afiș cu „traseul evenimentului”, neasumat oficial, în care erau incluse mai multe obiective, printre care: o biserică, o fabrică de mobilă, precum și un târg al meșterilor populari.

Sursa foto: Facebook

Reprezentanții Protopopiatului Vaslui au anunțat că nu îi vor permite fostului candidat la prezidențiale să desfășoare activități politice în incinta bisericilor, după ce în ultimele zile pe rețelele de socializare a circulat un afiș cu „traseul evenimentului”, în care era inclusă și o biserică din mediul rural.

Mai multe preoți din județul Vaslui au precizat pentru HotNews că li s-a recomandat de către superiori să nu permită oragizarea de festivități sau primiri fastuoase pentru Călin Georgescu, așa cum s-a întâmplat la alte biserici din țară.

„Biserica este casa Domnului, nu trebuie să o transformăm în spectacol politic”, a spus unul dintre preoții consultați de HotNews.

Întrebat în ce au constat recomandările primite de la superiori, preotul a indicat că li s-a comunicat să nu organizeze activități festive de primite a lui Călin Georgescu sau să recurgă la gesturi nepotrivite, precum trasul clopotelor, așa cum a fost întâmpinat fostul candidat la prezidențiale în alte lăcașe de cult.

„Desigur, nici domnului Georgescu, niciunui alte persoane nu îi interzicem să intre în biserică. Poate participa la slujbă, ca orice altă persoană”, a mai spus preotul.

Patronul unei firme susține că angajații nu vor vizita lui Călin Georgescu

Rezistența a venit și din partea unui întreprinzător local, care deține o mică fabrică de mobilă la Vaslui. Când a văzut circulând afișul cu vizita lui Călin Georgescu în județul Vaslui, iar fabrica sa a fost inclusă pe agendă, fără ca el să știe, omul de afaceri Ioan Marcu a reacționat imediat pe pagina de Facebook a fabricii, anunțând că Georgescu nu este binevenit acolo.

„Urmarea anunțului privind vizita domnului Călin Georgescu la Sc Marcomos Srl Vaslui, vă informăm că conducerea și intreg colectivul nu sunt de acord cu acest lucru, drept urmare această vizită nu va avea loc”, au scris reprezentanții firmei pe Facebook.

Oficial, Călin Georgescu și-a anunțat vizita, încă din 31 august, doar în localitatea Codăești. Comuna aflată în nordul județului Vaslui, la granița cu județul Iași, are o însemnătate istorică aparte. Aici, s-a născut în decembrie 1893 Ana Pauker, una dintre cele mai dure figuri din istoria României, rămasă în istorie ca prima femeie din lume care a ajuns ministru de externe, cea care a contribuit decisiv la procesul de stalinizare al României, fiind supranumită „Stalin cu fustă”.

„Nu am ales întâmplător acest loc”

Atestat documentar la începutul secolului al XVII-lea, Codăeștiul era cunoscut în zonă ca un târg în care populația rurală făcea schimburi cu negusorii, devenind un timp un punct comercial important pentru populația rurală din zonă.

În anunțul privind vizita la Codăești, Georgescu spune că alegerea acestui loc nu a fost o întâmplare.

„Sâmbătă, 5 septembrie, la ora 7:30, voi fi în piața agroalimentară din Codăești, județul Vaslui. Nu am ales întâmplător acest loc: Codăeștiul istoric poate să redevină târgul de aprovizionare al Moldovei. Adevăratul patriotism se vede și în gesturi simple: când cumpărăm românește, întărim comunitățile locale și le dăm putere celor care hrănesc țara. Ținem în viață ceea ce ne ține în viață”, anunța Călin Georgescu în 31 august.