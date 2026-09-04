Și reprezentanții Bisericii din Vaslui interzic acțiunile lui Călin Georgescu: „La slujbă poate să meargă, ca orice credincios, să se închine, dar fără acțiuni politice”

Protopopul Adrian Chirvase a declarat pentru HotNews că lui Călin Georgescu nu i se va permite să facă „acțiuni politice” în biserica din Lipovăț, județul Vaslui.

Fostul candidat la prezidențiale urmează să facă o vizită în Vaslui, sâmbătă, iar pe rețelele sociale circulă un afiș cu „traseul evenimentului”. Pe agendă, care nu a fost asumată de Călin Georgescu, apare și biserica din Lipovăț.

Întrebat de HotNews dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale și-a anunțat prezența la bisericile din Vaslui, protopopul municipiului reședință de județ a precizat că lui Călin Georgescu nu i se va permite să desfășoare nicio acțiune cu caracter politic în incinta lăcașelor de cult.

„Oficial nu m-a anunțat nimeni de vizita domnului Georgescu la biserica din Lipovăț. M-a anunțat cineva din sat că l-ar fi pofitit un domn acolo. Dar eu i-am spus că evenimentul nu poate avea loc în biserică sau în curtea bisericii. La slujbă poate să meargă, ca orice credincios, să se închine, dar fără acțiuni politice nu au cum să aibă loc în biserică sau în curtea bisericii”, a declarat, pentru HotNews, Adrian Chirvase, protopopul de Vaslui.

Aproape weekend de weekend, Călin Georgescu face un tur de forță în diverse zone din țară, în care se axează pe piețele țărănești și pe biserici. În general, mediul bisericesc care îl primește cu brațele deschise se exprimă rar în afara zidurilor mănăstirilor respective. HotNews a discutat cu duhovincul mănăstirii Cârțișoara, Dimitrie Papacioc.

O fabrică a anunțat că nu îl primește

Pe același afiș apare și fabrica de mobilă Marcomovas, însă reprezentanții operatorului economic au declarat că nu sunt de acord cu o eventuală vizită a lui Călin Georgescu.

„Colectivul Marcomovas nu este de acord cu vizita lui Georgescu în fabrică și nu înțelege de ce suntem noi prinși în acest program. Prin urmare, transmitem organizatorilor că salariații fabricii nu vor ca Georgescu să viziteze fabrica”, a declarat administratorul companiei Marcomovas Vaslui, Ion Marcu, potrivit publicației Vremea Nouă.

O reacție apare și pe pagina de Facebook a fabricii de mobilă:

„Urmare a anunțului privind vizita domnului Călin Georgescu la Sc Marcomos Srl Vaslui, vă informăm că conducerea şi întreg colectivul nu sunt de acord cu acest lucru, drept urmare această vizită nu va avea loc”.

În mesajul public prin care și-a anunțat vizita în Vaslui, Călin Georgescu nu a menționat nici biserica, nici fabrica de mobilă, ci doar piața agroalimentară din Codăești, județul Vaslui. Acest punct se regăsește și pe afișul care circulă pe rețelele sociale.