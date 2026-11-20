Curtea de Apel Bucureşti judecă vineri contestaţia DIICOT la decizia Tribunalul Bucureşti de a-l elibera pe Călin Georgescu din arestul preventiv, în doarul de înșelăciune de 1,1 milioane de euro.

Şedinţa de judecată este programată de la ora 9:00.

Pe 9 noiembrie, judecătoarea Diana Nicoleta Costea de la Tribunalul Bucureşti a admis o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, însă decizia a fost atacată de DIICOT.

În esenţă, judecătoarea evoca printre motive faptul că nu există nicio dovadă că banii din fapta de înşelăciune de care este acuzat Călin Georgescu au ajuns la el.

Georgescu mai are o decizie de plasare în arest la domiciliu, luată miercuri de Tribunalul Ilfov, şi aceasta atacată de DIICOT, dar dosarul încă nu a primit un termen la Curtea de Apel Bucureşti, notează Agerpres.

Georgescu, la un pas să fie mutat la penitenciar

Călin Georgescu se află în arest preventiv din data de 29 septembrie în dosarul de înșelăciune, alături de omul de afaceri Ionel Rusen.

Fostul candidat la prezidențiale a fost trimis în judecată pe 12 noiembrie în acest dosar, acuzat de constituire de grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

Potrivit procedurii judiciare, inculpații stau în arest doar cât se află în faza de urmărire penală. Odată cu trimiterea dosarului în judecată, ei sunt mutați în penitenciarele arondate.

Astfel, în cazul în care Georgescu va rămâne în arest preventiv, atunci el va fi transferat la penitenciarul Rahova.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu. Acestuia i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu e acuzat că i-a recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care, la rândul lui, i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

Pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Călin Georgescu la prezidenţiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

Călin Georgescu mai are alte patru dosare deschise pe numele lui, dintre care două au fost trimise în judecată de către procurori.