Instanța este așteptată să decidă miercuri dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, poate fi judecat sub o măsură preventivă mai blândă.

Tribunalul Ilfov a amânat cu o zi pronunțarea unei decizii în legătură cu menținerea lui Georgescu în arest preventiv.

Georgescu a fost scos luni dimineața din Arestul Central și dus la Tribunalul Ilfov, unde un magistrat a analizat dacă se impune ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să rămână în arest, în dosarul în care a fost trimis în judecată săptămâna trecută, de DIICOT, care îl acuză că a înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.



După deliberare, judecătorul a amânat luarea unei decizii pentru marți, apoi pentru miercuri, la ora 15:00.

Transferat la penitenciarul Rahova, dacă rămâne în arest preventiv

Indiferent de soluția care va fi pronunțată miercuri, Georgescu mai are o șansă de a ieși din Arestul Central vineri, 20 noiembrie, când va fi judecată contestația DIICOT la o hotărâre a Tribunalului București privind înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, notează Agerpres.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din data de 29 septembrie, alături de omul de afaceri Ionel Rusen.

Potrivit procedurii judiciare, inculpații stau în arest doar cât se află în faza de urmărire penală. Odată cu trimiterea dosarului în judecată, ei sunt mutați în penitenciarele arondate.

Astfel, în cazul în care Georgescu va rămâne în arest preventiv, atunci el va fi transferat la penitenciarul Rahova.

Mesajul Cristelei Georgescu

Cristela Georgescu, soția politicianului, a transmis marți un mesaj de „clarificare”.

„Decizia Tribunalului Ilfov se amână pentru încă o zi. Atenție, oricare ar fi aceasta nu este definitivă. Adică va fi contestată de una dintre părți”, a scris într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a fostului candidat la prezidențiale.

„Vineri, 20 noiembrie se judecă la Curtea de Apel Bucuresti (CAB) contestația DIICOT la hotărarea Tribunalului București (TB) cu privire la decizia favorabilă privind cererea de arest la domiciliu. Decizia CAB de vineri este definitivă”, menționează mesajul.

Apoi, Cristela Georgescu a făcut două precizări:

„ 1. Dacă vineri CAB decide să accepte contestația DIICOT, atunci se va aștepta judecarea contestației la decizia de mâine a TI (Tribunalul Ilfov, n.r.).

1. Dacă vineri CAB decide să accepte contestația DIICOT, atunci se va aștepta judecarea contestației la decizia de mâine a TI (Tribunalul Ilfov, n.r.). 2. Dacă vineri CAB decide să respingă contestația DIICOT, atunci decizia de mâine a TI își pierde obiectul, Călin (Georgescu, n.r.) va fi mutat în arest la domiciliu”.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 mai are alte patru dosare deschise pe numele lui, dintre care două au fost trimise în judecată de către procurori.