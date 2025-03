FOTO/VIDEO Călin Georgescu, candidatură în uralele a sute de susținători: „Pe 6 decembrie 2024, a fost ucisă democrația. Astăzi, pe 7 martie, poporul român a înviat” / Mesaj pentru „clasa politică abjectă aflată la putere” / Pentru prima dată, acceptă întrebări de la jurnaliști: Să puneți întrebările voastre, nu ale patronilor

Câteva sute de susținători ai lui Călin Georgescu, cu steaguri tricolere, poze ale candidatului și pancate, s-au strâns în fața sediului Biroului Electoral Central l-a așteptat pe Călin Georgescu la sosirea la BEC. Ei sau creat o busculadă în momentul în care candidatul a sosit. Jandarmii, prezenți în număr mare, au luat măsuri de protecție și au instalat garaduri pentru a delimita zona în care se află mulțimea.

16:10

La fel ca la proteste, la plecarea lui Georgescu de la BEC oamenii s-au înghesuit pentru a ajunge lângă candidat. Călin și Cristela Georgescu au fost protejați de mai mulți bodyguarzi care i-au creat culoare prin mulțime.

16:00

„Astăzi, am depus candidatura. Pe 6 decembrie 2024, a fost ucisă democrația. Astăzi, pe 7 martie, poporul român a înviat. Am depus dosarul cu peste 324.000 de semnături, din respect pentru poporul român care a înțeles că trebuie să-și apere democrația și libera exprimare”, a declarat Călin Georgescu la ieșirea din sediul BEC.

El a precizat că are un mesaj pentru „clasa politică abjectă aflată la putere”, și anume că ce s-a întâmplat anul trecut nu va mai fi repetat, pentru că dacă democrația este încalcată a doua oară va fi o poziție de neacceptat pe plan extern.

Pentru prima dată, el a a acceptat întrebări de la jurnaliști: „Să puneți întrebările voastre, nu ale patronilor”, le-a transmis. „Imposibil să nu fiu pe buletinul de vot”, a transmis el.

15:54

Călin Georgescu a ajuns la sediul Biroului Electoral Central. El a ajuns alături de bodyguarzi și de soția sa, Cristela, și și-a făcut cu greu loc prin mulțime: „Lăsați-l oameni buni să treacă. Nu vă împingeți”.

Câțiva dintre cei prezenți s-au urcat pe gardul BNR pentru a-l putea filma.

Foto: Rebecca Popescu/ HotNews.ro

15:50

Anamaria Gavrilă, președinte POT, a sosit la sediul Biroului Electoral Central. POT susține candidatura lui Călin Georgescu în alegerile prezidențiale.

15:36

Președintele AUR, George Simion a sosit la sediul Biroului Electoral Central. „Am depus peste 300.000 de semnături, nu există temeiuri legale (nr. să fie invalidată). Sunt aici să mă asigur că democrația este respectată în România, că poate candida orice cetățean care nu are drepturile interzise de instanță”, a declarat Simion.

„Nu există niciun motiv să fie invalidată candidatura”, a declarat George Simion care a respins o candidatură de rezervă din partea. „Nu știu ce alegeri ar fi dacă Georgescu este invalidat, nu ar fi democrație”.

Foto: Rebecca Popescu/ Hotnews.ro

El a făcut referire și la dosarul de trădare deschis de Parchetul General și în care joi au fost arestate preventiv două persoane. „Am auzit foarte multe bazaconii, ce mai mult mi-a plăcut aia cu moșii care voiau să dea o lovitura de stat”

Candidatura lui Georgescu susținută de AUR și POT

Călin Georgescu intră în cursa prezidențială ca independent, susținut de partidele AUR și POT. Anunțul depunerii candidaturii a fost făcut de candidat cu o seară înainte la Realitatea Plus.

„La ora 16:00, o să-mi depun oficial candidatura pentru noile alegeri. Cu toate că nu renunț la reluarea turului 2. Am auzit că vor să blocheze. Să mă invalideze, cum doriți s-o luați. Așa. Sigur că asta ar fi peste voința poporului român și categoric ar lovi năprasnic, ca să nu zic, ar distruge valori democratice. Dar eu am acest mesaj: nu există din punct de real să se întâmple așa ceva din două motive. O dată este că, pe plan intern, democrația ar fi complet distrusă, iar România, pe plan extern, ar avea o imagine pe care nu o mai poți controla din punct de vedere al situației și legăturilor în această lume”, a anunțat Georgescu la Realitatea Plus.

Reprezentanții BEC au 48 de ore la dispoziție de la momentul depunerii candidaturii, pentru a valida sau invalida dosarul lui Călin Georgescu. Decizia BEC poate fi atacată la Curtea Constituțională.

Susținătorii lui Călin Georgescu au venit la BEC cu mai bine de o oră înainte de sosirea candidatului și au scandat, printre altele, „Jur să-mi apar țara, chiar cu prețul vieții”, „Soroș are doi căței, Digi și Antena 3”, „CCR – o mizerie”, „Jandarmeria apără hoția”, au spus „Tatăl Nostru” și au cerut reluarea turul doi al alegerilor prezidențiale de anul trecut, când Călin Georgescu a intrat în turul doi cu cele mai multe voturi.

O parte dintre ei au venit aici chiar de dimineață, atunci când primarul general Nicușor Dan și-a depus candidatura.

Reporterul HotNews.ro prezent la fața locului a vorbit cu câțiva oameni care sunt prezenți la BEC. Unii dintre ei au spus că au așteptat 70 de ani să apară un om precum Călin Georgescu care „să ne salveze”, alții spun că așteaptă să vină „americanii adevărați” care să facă bine. Ei zic că, spre deosebire de actuala clasă politică, au încredere în Călin Georgescu, pentru că vorbește cu ei. „Am reușit să fac o fotografie de la distanță cu domnul Georgescu, dar îl simt, îl simt, este cu poporul, îți deschide mintea”.

O parte dintre ei nu cred că Georgescu va fi lăsat să candideze, alții cred că da. Totuși, niciunul dintre oamenii prezenți la BEC nu ar susține alt candidat în cazul în care Călin Georgescu nu va fi lăsat să candideze, nici pe George Simion, nici pe Victor Ponta.

O femeie, spunea, în timp ce plângea, că își dorește un singur lucru – pace și dreptate și că se teme pentru viitorul fiului ei, că îi e frică că va fi trimis la război.