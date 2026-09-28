Călin Georgescu, judecat pentru tentativă de lovitură de stat, atac dur la adresa lui Siegfried Mureșan: „O eroare a istoriei”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a făcut o serie de declarații, luni, la ieșirea de la Curtea de Apel București, unde a avut loc al doilea termen în dosarul în care este judecat alături de Horațiu Potra și alți 20 de inculpați.

„În condiţiile în care România se confruntă cu probleme grave, foarte grave, economice şi sociale, a discuta şi a pleda pentru validarea unui nou guvern păgân şi antiromânesc este o preocupare obscenă. De altfel, cred că cel numit este oricum un individ ca eroare a istoriei, ca şi cel care l-a desemnat”, a spus Georgescu, potrivit News.ro.

El a făcut aceste afirmații la ieșirea de la al doilea termen în procesul în care este acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat. Declarațiile vin exact în ziua în care în comisiile parlamentare a început validarea noului guvern Mureșan.

Mulțumiri pentru George Simion

Pe treptele instanței, Georgescu s-a declarat „public” nevinovat în toate cele trei dosare despre care susține că sunt „fabricate politic”, adăugând că „dictatura modernă nu se mai teme de arme, ci se teme de microfon”, iar „libertatea de exprimare este anulată total în România”.

La finalul discursului, el a ținut să transmită un mesaj de mulțumire: „Le mulţumesc politicienilor, parte din ei, evident, care de asemenea au relatat obiectiv cele întâmplate şi în mod special îi mulţumesc lui George Simion pentru integritatea lui din acest punct de vedere”.

Al doilea termen, amânat

Luni, în fața instanței s-au strâns zeci de susținători ai lui Călin Georgescu. Aceștia au scandat lozinci de susținere, au oferit buchete de flori, dar au și huiduit reporterii aflați la fața locului.

Jandarmii au instituit măsuri de securitate și au montat garduri de delimitare.

Termenul în dosarul lui Georgescu a fost amânat după doar 30 de minute de la reluare. Judecătorii au stabilit următorul termen pe 12 octombrie, după ce avocații au invocat existența unui „dosar confidențial” și au cerut lămuriri oficiale de la Înalta Curte de Casație și Justiție.