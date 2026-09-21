Călin Georgescu la DIICOT: Firma elvețiană Mercando Green Technology AG, interpusă a Rusiei, e cea pentru care Georgescu a fost reclamat de un om de afaceri român

Ridicat luni dimineață de DIICOT, Călin Georgescu a fost condus la percheziții. Nu e clar în acest moment ce înșelăciune susțin procurorii că a coordonat fostul candidat la președinție (în comunicat ei îl prezintă drept capul înșelăciunii), dar în noiembrie 2025 publicația Captura dezvăluia un caz care-l include pe Georgescu.

Un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, a depus o plângere la DIICOT prin care susține că politicianul Călin Georgescu și fostul ofițer al MAI Ion Negoescu i-au prezentat compania elvețiană Mercando Green Technology AG, care este conectată la comerțul tehnologic negru al Rusiei, a susținut siteul de investigații Captura într-un articol publicat în noiembrie 2025.

Nu știm, pe baza datelor de acum, dacă aceasta este înșelăciunea pentru care a fost ridicat Georgescu luni, 21 septembrie 2026, dar există similitudini. Faptele din investigația jurnalistică s-au petrecut în 2021, an identic cu cel referit de DIICOT. De asemenea, banca folosită a fost în UK, iar Marea Britanie apare ca loc al înșelăciunii și în comunicatul DIICOT.

Ce susține ziaristul Mihai Munteanu

Jurnalistul Mihai Munteanu, cel care a realizat investigația din 2025, a scris că „Legătura lui Călin Georgescu cu o filieră rusă de spionaj, activă până de curând în Europa, se face prin intermediul unei companii elvețiene. Aceasta se numește Mercando Green Technology AG și a fost înființată acum 15 ani în cantonul elvețian Zug”.

Mercando este firma pentru care Călin Georgescu a acționat ca broker într-o schemă de înșelăciune. Dacă aceasta este schema, DIICOT îl numește pe Georgescu șeful înșelăciunii.

Care este înșelăciunea pe care omul de afaceri a pretins că i-a înscenat-o Georgescu?

Omul de afaceri buzoian Răzvan Leu susține că politicianul Călin Georgescu și preotul Ion Negoescu (fost ofițer al serviciului secret al MAI) l-au tras pe sfoară, folosind firma Mercando Green Technology AG.

Leu a vrut să ia un credit de 6 milioane de euro, pentru care urma să plătească un preț financiar (rezultat din garanții și taxe) de 1,1 milioane de euro. A plătit acești bani, dar creditul era fictiv, nu a primit nimic.

Omul de afaceri a plătit 1,1 milioane de euro

În 2021, Răzvan Leu a virat 1,1 milioane de euro unei bănci din Londra, susține el. S-a dovedit o afacere fantomă. A vrut să-și recupereze banii. Apoi Georgescu și Negoescu i-au recomandat firma elvețiană Mercando Green Technology AG.

„Marea Britanie” apare și în comunicatul DIICOT de luni.

„Înșelătoria a continuat practic cu acest “vehicul” comercial, care ar fi trebuit chipurile să preia aranjamentul inițial cu Leu, urmând să-i trimită buzoianului banii cu care îl ademeniseră de la început, plus investiția de un milion”, susține Leu, citat de Captura.

Întâlnirea Georgescu – Leu din 2023

„Georgescu i-a pus pe masă lui Leu soluția pentru recuperarea banilor trimiși în neant: un contract de creditare, fără număr, datat pe 19 iulie 2023, cu societatea elvețiană Mercando Green Technology AG”, scrie jurnalistul de investigații.

Leu susține că a semnat documentul. Avea deja în Dubai, “la indicațiile precise ale lui Călin Georgescu”, o firmă care trebuia teoretic capitalizată la final cu suma promisă. Banii tot n-au venit.

Mihail Cebotari, omul din Moldova care a fondat compania din Elveția

“După semnarea acestui contract (cu firma elvețiană Mercando -n.r.), au urmat mai multe discuții cu Călin Georgescu, care de trei ori mi-a trimis OP-uri fără acoperire”, povestește Răzvan Leu în plângerea penală către DIICOT.

Jurnalistul a discutat cu fondatorul firmei elvețiene Mercando: se numește Mihail Cebotari, este născut în Republica Moldova și are afaceri și în România.

Cebotari a deschis prima firmă în România în anii 90. Acum, el are afaceri inclusiv în Rusia, pe mai multe filiere, inclusiv legate de producția industrială militară. Călin Georgescu a fost contactat, dar n-a comentat legătura cu Mercando și Cebotari. Detaliile investigației în Captura.