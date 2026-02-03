Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Magistrații mențin măsura luată în urmă cu aproape un an

Eveniment organizat de susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, la Alba Iulia, 1 decembrie 2025. FOTO: Inquam Photos / Dana Coțovanu

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar după ce Judecătoria Sector 1 a respins ca neîntemeiată contestația acestuia, în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la Tribunalul București. Călin Georgescu se află sub control judiciar din 26 februarie.

„Menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive”, se menționează în decizia instanței.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 ore de la comunicarea acesteia.

Călin Georgescu are mai multe interdicții pe durata controlului judiciar, printre care să părăsească țara fără încuviințarea autorităților judiciare, și nu are voie să posteze pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Acuzațiile aduse lui Călin Georgescu

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru infracțiunile de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.

Procesul se află în cameră preliminară, iar pe 9 decembrie 2025 Judecătoria Sectorului 1 a decis că se poate începe judecarea pe fond, după ce un magistrat a stabilit că probele strânse de procurori sunt legale. Decizia a fost atacată cu apel de avocații politicianului.

Procurorii îl acuză pe Georgescu că „a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța”.

Procurorii spun că, în cei cinci ani, Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii și doctrine fasciste, legionare și xenofobe, precum:

mobilizarea în masă a națiunii în vederea regenerării și renașterii acesteia prin palingeneză – crearea omului nou, sub cupola misticismului creștin ortodox, inclusiv prin acceptarea implicită a folosirii unor mijloace violente;

necesitatea emergenței unui lider carismatic, predestinat și autoritar, apt să pună în operă acest proces;

glorificarea excesivă a trecutului istoric prin contrast cu situația prezentă, caracterizată de afectarea profundă a demnității comunității naționale și de plasarea acesteia în sfera statutului de victimă, ca urmare a acțiunilor unor inamici ai statului, artificial identificați sub forma unor actori statali externi,

ultranaționalismul populist având la bază un nucleu mitic creștin;

cultul mareșalului Ion Antonescu, persoană condamnată definitiv pentru crime de război, elogiind persoana acestuia, prezentându-l drept erou național și reproducând, prin imitație, aproape până la identitate, nu doar cuvintele, ci și gesturile și tonul vocii sale și efectuând salutul legionar cu ocazia unui discurs susținut în fața unei mulțimi de protestatari la adresa restricțiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus, organizat în Piaţa Universităţii din Bucureşti, la data de 02 octombrie 2021.

Georgescu, judecat și pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale

Fostul candidat la alegerile prezidențiale mai este trimis în judecată într-un alt dosar. Alături de mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul acestuia, precum şi alți inculpaţi, el este acuzat de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Acest dosar se află momentan pe camera preliminară la Curtea de Apel București.