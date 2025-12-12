Călin Georgescu, reacție total contrară cu a lui George Simion privind șocul din justiție

Calin Georgescu se prezinta la sediul Parchetului General din Bucuresti, 27 mai 2025. Inquam Photos / Codrin Unici

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, care a câștigat primul tur al scrutinului din decembrie 2024 a avut vineri o primă reacție în scandalul generat de documentarul Recorder „Justiției capturată”.

„Timpul lămurește esențialul: minciuna se grăbește, adevărul așteaptă. Astăzi este evident, pentru noi toți, că justiția trebuie refăcută din temelii – în special acea parte care a anulat alegerile!”, a scris Georgescu, pe Faceebok, trimis în judecată în două dosare.

În timp ce, chiar fără să citeze documentarul Recorder, Georgescu vorbește despre șocul în societate în materie de justiție, George Simion a respins subiectul deschis de Recorder.

Președintele AUR a spus joi, după documentarul Recorder „Justiție Capturată”, că „puteți să aveți 500.000 de vizualizări, un milion de vizualizări lumea nu vă mai crede”.

Simion a susținut că o schimbare poate fi făcută de opoziție.

„Singurii care pot face ceva în România suntem noi, cei batjocoriți, umiliți, făcuți extremiști, suveraniști și așa mai departe. Preferăm să nu mai cădem în capcanele voastre propagandistice”, a subliniat Simion.

Problemele judiciare ale lui Georgescu

Călin Georgescu se află sub control judiciar din luna februarie. El așteaptă vineri o decizie de la Judecătoria Sectorului 1 privind prelungirea sau nu a măsurii preventive.

Georgescu a fost trimis în judecată în iulie 2025 de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea, în public, a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată.

Judecătoria Sectorului 1 a decis marți că procesul pentru propagandă legionară în care este inculpat Georgescu poate începe, însă decizia putea fi atacată.

Georgescu are luni, la ora 13.30, are termen la Curtea de Apel București, la cameră preliminară, în dosarul în este inculpat și liderul mercenarilor Horațiu Potra, pentru complot la lovitură de stat.