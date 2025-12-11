George Simion a atacat și el Recorder după documentarul „Justiție Capturată”: „Puteți să aveți un milion de vizualizări, lumea nu vă mai crede” / Audiența reală

George Simion o însoțește pe Anca Alexandrescu la depunerea dosarului de candidatură pentru funcția de primar al Capitalei, 14 noiembrie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Liderul AUR, George Simion, a spus, după documentarul Recorder „Justiție Capturată”, că „Puteți să aveți 500.000 de vizualizări, un milion de vizualizări lumea nu vă mai crede”.

Până joi dimineață, în jurul orei 10, se strânseseră nu „500.000 – 1 milion”, ci 2 milioane de vizualizări ale filmului „Justiție capturată”. Iar difuzarea filmului Recorder pe TVR a înmulțit cu patru audiența obișnuită a postului public.

„Vor unii și alții să ne vadă reacționând la documentarul Recorder. Ei n-au reacționat când s-au anulat alegerile”, a spus Simion într-un clip video postat pe Facebook.

El a susținut în intervenția sa că Alex Nedea de la Recorder „a făcut campanie contra mea“. Jurnalistul Recorder Alexa Nedea nu este printre autorii documentarului „Justiție Capturată” (realizat de Andreea Pocotilă și Mihai Voinea) și nici nu a fost autor al Portretului de candidat al liderului AUR, realizat în aprilie de jurnalistul Andrei Udrișteanu.

„Voi nu sunteți democrați, nu sunteți cu acei cetățeni care sunt batjocoriți în instanțe, voi aveți propria agendă și conducătorii voștri care au toată puterea pentru că PSD nu e la guvernare cu AUR, PSD este la guvernare cu USR și Nicușor Dan este la Cotroceni și Ilie Bolojan în Palatul Victoria, voi aveți toată puterea, nu noi suntem problema voastră. Voi i-ați pus pe acești nenorociți să conducă”, a afirmat Simion în mesajul său de pe Facebook.

„Singurii care pot face ceva în România suntem noi, cei batjocoriți, umiliți, făcuți extremiști, sugeraniști și așa mai departe. Preferăm să nu mai cădem în capcanele voastre propagandistice”, a continua liderul AUR.

„Puteți să aveți 500.000 de vizualizări, un milion de vizualizări, lumea nu vă mai crede, venim noi și rezolvăm lucrurile în România, voi nu sunteți în stare”, a mai spus liderul AUR.

La momentul redactării acestei știri, documentarul Justiție Capturată are 1.950.000 de vizualizări pe YouTube. De asemenea, a fost difuzat miercuri seară de TVR, unde a avut a doua cea mai mare audiență de anul acesta: o medie de 305.000 de telespectatori.

Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR la alegerile locale, a atacat și ea miercuri Recorder, iar Ion Cristoiu, citat de Realitatea, s-a declarat revoltat că TVR 1 a difuzat documentarul.