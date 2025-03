Călin Georgescu revine cu un nou mesaj, în trei limbi, în care amenință: „Vă asigur că lucrurile nu vor rămâne așa!”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a revenit, marți seară, cu un mesaj dur după ce a fost eliminat din competiția electorală, acuzând influențe externe și o „dictatură” care ar controla România și Europa, în timp ce țara noastră a devenit „o colonie” în opinia sa.

„În timp ce America devine măreață din nou, Europa și România – aflate în dictatură, au devenit mărunte și corupte”, a afirmat Georgescu, dând asigurări că „lucrurile nu vor rămâne așa”.

Mesajul său este redactat în limbile română, franceză și engleză.

„11 martie 2025 – Azi, stăpânii au decis: fără egalitate, fără libertate, fără fraternitate pentru Români. Trăiască Franța și Bruxelul (sic!, n.r.), Trăiască colonia lor numită România!”, sunt cuvintele cu care Călin Georgescu își începe postarea de pe contul său de X.

„În timp ce America devine măreață din nou, Europa și România – aflate în dictatură, au devenit mărunte și corupte. Indiferența noastră și a partenerilor noștri se va plăti cu sufletul poporului acesta zdrobit în aceste momente, dar vă asigur că lucrurile nu vor rămâne așa! Răul sistemului nu va învinge, răul lor nu ne va învinge!”, a mai afirmat el.

„Noi suntem poporul! Noi suntem România! Vă mulțumesc”, a scris el.

„Aujourd’hui, les maîtres ont décidé: pas d’égalité, pas de liberté, pas de fraternité pour les Roumains. Vive la France et Bruxelles, vive leur colonie appelée la Roumanie”, a adăugat apoi, în limba franceză (traducere – „Astăzi, stăpânii au decis: fără egalitate, fără libertate, fără fraternitate pentru români. Trăiască Franța și Bruxelles-ul, trăiască colonia lor numită România!”).

„While America is becoming great again, Europe and Romania have become petty, corrupt, and under dictatorship. Our indifference, along with that of our partners, will be paid for with the broken soul of our people!”, a conchis Georgescu, în engleză (traducere – „În timp ce America redevine măreață, Europa și România au devenit meschine, corupte și sub dictatură. Indiferența noastră, împreună cu cea a partenerilor noștri, va fi plătită cu sufletul zdrobit al poporului nostru!”).

Președintele francez Emmanuel Macron a comentat recent, într-un live transmis pe conturile sale de pe rețelele de socializare, alegerile prezidențiale din România desfășurate în noiembrie anul trecut, afirmând că decizia anulării lor este una „inedită, foarte gravă”, dar care nu l-a „șocat”.

„Este dur că instanța supremă a identificat faptul că Rusia a manipulat aceste alegeri”, a mai spus liderul francez, în live-ul transmis pe 20 februarie.

Liderul de la Palatul Elysee a atras atenția că un „fals discurs” a apărut odată cu anularea acestui scrutin – acela despre apărarea libertății de exprimare -, într-o evidentă referire la criticile aduse recent României pe acest subiect de către vicepreședintele american JD Vance.

„E o decizie inedită, foarte gravă, care a bulversat România, decizie luată de Curtea lor Supremă (referire la Curtea Constituțională a României, n.r.), judecători care au luat această decizie. Este extrem de grav și inedit, în Uniunea Europeană. Este dur că instanța supremă (CCR, n.r.) a identificat faptul că Rusia, prin intermediari, conturi fake, relații, a manipulat aceste alegeri. Cu utilizarea masivă a anumitor rețele sociale a influențat, chiar a plătit voturi, a modificat sinceritatea scrutinului”, a spus, la acel moment, președintele francez.

Judecătorii Curții Constituționale au respins marți contestația depusă de Călin Georgescu, fiind menținută decizia Biroului Electoral Central de invalidare a candidaturii acestuia la alegerile prezidențiale din luna mai.