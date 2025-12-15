Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc prima dată în fața instanței, în dosarul în care sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat / Zeci de oameni, în fața CAB

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și liderul mercenarilor Horațiu Potra, extrădat din Dubai, sunt chemați luni în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București în dosarul în care sunt acuzați de infracţiuni grave pentru destabilizarea României. Potra este adus din arest, în timp ce Georgescu se află sub control judiciar. Magistratul care urmează să decidă dacă poate începe judecata și ce măsuri preventive se impun este Mihai Paul Cozma.

12:58

Câteva zeci de persoane s-au adunat deja pe treptele din fața Curții de Apel București și pe trotuarul de vizavi, în așteptarea lui Călin Georgescu. Aceștia scandează „Călin Georgescu este președinte” și-i cer demisia ministrului de Interne Cătălin Predoiu și președintelui Nicușor Dan.

Susținătorii mai strigă „Horațiu Potra nevinovat” și sloganul care s-a auzit și-n Piața Victoriei, la protestele pentru justiție din ultimele zile, „Justiție, nu corupție!”

Sursa foto: HotNews

Două dosare în care este inculpat Horațiu Potra au termene astăzi, la Curtea de Apel București. În primul, șeful mercenarilor, fiul și nepotul lui află dacă rămân sau nu în arest preventiv.

În al doilea, Potra este judecat alături de Călin Georgescu. Dosarul se află în prezent în camera preliminară, etapă în care judecătorii analizează dacă poate începe judecata.

În acest dosar, Georgescu a fost trimis în judecată, pe 16 septembrie, pentru șase infracțiuni, cea mai gravă fiind complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Horațiu Potra, fiul şi nepotul mercenarului, precum si 20 de „locotenenți” ai lui Potra, sunt acuzați de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

În timpul cercetărilor, Potra a fugit din țară împreună cu fiul și nepotul, dar a fost extrădat pe 20 noiembrie din Dubai. Potra se află în prezent în arest preventiv, împreună cu fiul şi nepotul său.

Călin Georgescu este plasat sub control judiciar. El a contestat măsurile restrictive, inclusiv interdicția de a părăsi România și obligația de a se prezenta periodic la poliție. Totodată, Georgescu mai este trimis în judecată și în alt dosar penal, cel pentru propagandă legionară.

Ambii încearcă, prin apărările formulate, să trimită dosarul înapoi la Parchet.