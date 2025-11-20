ULTIMA ORĂ Horațiu Potra, adus acum în țară din Dubai. Șeful mercenarilor, fiul și nepotul lui, sub escorta poliției

Horațiu Potra, vizat în România de un mandat de arestare preventivă într-un dosar în care e acuzat de acțiuni împotriva ordinii constituționale, este transportat joi în țară din Dubai, au declarat surse judiciare pentru HotNews.

La bordul aeronavei care se îndreaptă spre România se află și fiul său, Dorian Potra, și nepotul, Alexandru Potra, care sunt urmăriți penal în același dosar.

Cei trei se află sub pază strictă, potrivit Antena 3 CNN și Euronews România. Aceștia sunt acuzați de complot pentru o lovitură de stat, după anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie.

Horațiu Potra a cerut să fie repatriat din Dubai în România pentru a participa la proces, a declarat anterior avocatul său, Șerban Moga pentru HotNews.

„Dorește să revină în țară și să participe la proces și să-și dovedească nevinovăția în țară. Au fost depuse niște formalități în Emiratele Arabe. Nu va avea loc un proces de extrădare pentru că nu dorește domnul Potra, preferă să revină în țară și să-și dovedească nevinovăția”, a declarat atunci Moga pentru HotNews.

Horațiu Potra a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, alături de fiul și nepotul său, chiar înainte să se îmbarce într-un zbor spre Moscova.

Horațiu Potra, alături de Dorian și Alexandru Potra, au fugit din România la începutul anului, fiind dați în urmărire internațională. Pe numele lor au fost emise în luna februarie mandate de arestare preventivă.

Liderul mercenarilor este trimis în judecată de către Parchetul General, alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și încă alte 20 de persoane, într-un dosar privind comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

În ziua în care a trimis dosarul în judecată, procurorul general Alex Florența a declarat că autoritățile române au informații că acesta face demersuri pentru a obține azil în Federația Rusă.