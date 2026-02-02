Călin Georgescu, mesaj cu subînțeles în fața Tribunalului București: „Un succes efemer”

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu s-a prezentat luni dimineaţa la Tribunalul Bucureşti la un proces în care contestă o decizie prin care s-a dispus începerea judecării pe fond în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară.

La ieşirea din Tribunal, Georgescu a lăsat să se înţeleagă că demersul său nu va avea succes, dar preferă să fie „o zi lup, decât o viaţă jigodie”, potrivit Agerpres.

„Dreptatea este, fără îndoială, un ideal, agreat de noi toţi. Doar o Justiţie adevărată îl poate transforma în realitate. Sistemul încearcă să mă doboare şi probabil că va înregistra astăzi un succes efemer. Nicolae Iorga spunea aşa: sunt succese care te înjosesc şi înfrângeri care te înalţă. Eu spun în felul următor – oamenii fericiţi nu-şi pierd timpul rănindu-i pe alţii. Răul vine de la cei nefericiţi, frustraţi, mediocri şi, în mod special, invidioşi. Adică clasa politică. (…) Am următorul mesaj: Nu cedez. Mă puteţi judeca, voi, pentru că eu nu vreau să-l supăr pe Dumnezeu. Şi mai e ceva. Prefer o zi lup, decât o viaţă jigodie”, a spus Georgescu, în timp ce era aclamat de zeci de susţinători care veniseră la intrarea în Tribunal.

Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea în public a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată.

Procesul se află în cameră preliminară, iar pe 9 decembrie 2025 Judecătoria Sectorului 1 a decis că se poate începe judecarea pe fond, după ce un magistrat a stabilit că probele strânse de procurori sunt legale.