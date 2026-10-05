Camera privată de odihnă pe care i-a cerut-o Xi lui Trump, în care nici șeful său de cabinet nu putea intra: în culisele vizitei sale la Washington

Oficialii chinezi au avut câteva cereri neobișnuite în timpul vizitei președintelui Xi Jinping în SUA, scrie Wall Street Journal, citând persoane familiarizate cu planificarea vizitei.

Printre solicitări se număra o cameră privată în Aripa de Vest pentru ca Xi să poată lua o pauză între evenimente, accesul fiind permis doar soției sale, Peng Liyuan. Niciun alt membru al delegației chineze nu a avut voie să intre, nici măcar… Cai Qi , șeful de cabinet al lui Xi, au adăugat sursele.

Echipa lui Xi a declinat, de asemenea, un prânz de lucru între liderul chinez și Trump, planificat pentru 24 septembrie, singura zi completă a summitului, au declarat sursele. Când Trump a vizitat Beijingul în mai, cei doi lideri au avut un prânz de lucru în complexul de conducere Zhongnanhai.

Oficialii de la Beijing le-au spus omologilor lor americani că preferă mai mult timp pentru ca Xi să se odihnească în timpul vizitei sale la Washington, au declarat sursele.

Rezultatul: o pauză de aproximativ cinci ore în agenda summitului în timpul unei vizite care a durat doar două zile

În plus, au spus sursele, delegația chineză nu a aranjat nicio activitate pentru Xi în seara sosirii sale, iar liderul chinez a petrecut doar 10 minute în interiorul Arhivelor Naționale în ultima zi a vizitei sale – mult mai puțin decât planificaseră oficialii americani.

Desigur, Xi tocmai efectuase un zbor de aproximativ 14 ore din Beijing, iar decalajul orar ar fi putut explica unele dintre ajustările de program, în special în noaptea sosirii sale.

Echipa lui a construit un program în funcție de cât timp putea sta în picioare, cât putea merge pe jos și când trebuia să se oprească, au spus sursele.

Dennis Wilder, fost director senior pentru China în cadrul Consiliului Național de Securitate, care a organizat trei vizite de stat în timpul administrației George W. Bush , a declarat că aranjamentul privind sala de așteptare este ceva fără precedent. El a spus că, în organizarea vizitelor premierului japonez Junichiro Koizumi , prim-ministrului australian John Howard și președintelui chinez Hu Jintao , predecesorul lui Xi, „nu am făcut niciodată așa ceva. Este neobișnuit”.

În 2019 a apărut o înregistrare video care îl arăta pe Xi mergând ușor șchiopătând și folosind brațele unui scaun pentru a-și ține echilibrul

Întrebările despre starea fizică a lui Xi nu sunt noi. Speculații similare au apărut după turneul său european din 2019, când a apărut o înregistrare video care îl arăta mergând ușor șchiopătând și folosind brațele unui scaun pentru a-și ține echilibrul. Mai bine de șase ani mai târziu, Xi rămâne ferm în controlul asupra Chinei.

Sănătatea lui Xi are o importanță foarte mare, mai ales că el a concentrat mai multă putere decât orice alt lider chinez de la Mao Zedong încoace și nu a desemnat niciun succesor.

China nu are, practic, un proces instituționalizat pentru alegerea unui lider care deține cele trei titluri importante ale lui Xi: secretar general al Partidului Comunist, președinte și președinte al Comisiei Militare Centrale din China.

În timpul vizitei lui Xi la Washington, mișcările sale prudente au fost vizibile în filmările needitate, scrie WSJ.

Două zile mai târziu, urcând treptele Arhivelor Naționale alături de Trump și prima doamnă, liderul chinez a ținut-o din nou de mână pe Peng, părând să se bazeze pe Peng pentru sprijin fizic, nu doar ca s-o țină de mână.

Presa de stat chineză a eliminat acele momente din transmisiunile sale în prime time.

Înainte de vizita la Washington, semnele de întrebare legate de sănătatea lui Xi se acumulaseră.

La summitul BRICS din India, la începutul lunii septembrie, Xi nu a participat la o cină de gală la care au participat președintele rus Vladimir Putin și alți lideri mondiali, deoarece nu se simțea bine, a mai relatat The Wall Street Journal.

Sesiunea bilaterală a celor doi lideri de la Casa Albă, din 24 septembrie, a început aproape de prânz și s-a încheiat la începutul după-amiezii. După aceea, Xi a părăsit curtea Casei Albe și nu s-a mai întors decât la dineul oficial oferit în acea seară, la care au participat și directorul general Nvidia, Jensen Huang și și directorul general Tesla, Elon Musk .

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Sănătatea liderilor de top ai Chinei a fost întotdeauna tratată ca fiind printre cele mai bine păzite secrete de stat, o tradiție înrădăcinată în convingerea Partidului Comunist că orice slăbiciune percepută la vârf ar putea invita provocări facțiunilor sau ar putea destabiliza controlul asupra puterii.

Partidul va trebui să găsească rapid un succesor

Analiștii specializați în conducerea chineză spun că nu observă semne de declin cognitiv în aparițiile publice ale lui Xi.

„Există o diferență uriașă între un lider care nu poate funcționa complet din cauza unui accident vascular cerebral sever și un lider care este afectat fizic, dar poate funcționa mental”, a declarat Minxin Pei, profesor de guvernământ la Claremont McKenna College, care studiază politica elitelor chineze.

Partidul va trebui să găsească rapid un succesor, a spus el. Chestiunile legate de succesiune prezintă riscuri chiar și dincolo de granițele Chinei. Lupta pentru putere între cei dornici să-l succeadă pe Xi, a spus Pei, ar putea determina unele facțiuni să susțină politici mai agresive pentru a obține un avantaj în bătălia internă pentru putere.