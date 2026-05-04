Cameron Diaz a devenit mamă pentru a treia oară la 53 de ani. Cine este Benji Madden, soțul ei

Cameron Diaz și Benji Madden, soțul ei de 11 ani, și-au mărit familia cu copilul numărul trei. Madden, a făcut anunțul pe Instagram luni, 4 mai, publicând o imagine cu o corabie de pirați, sub care apărea numele fiului lor: „Nautas Madden”, relatează revista People.

„Cameron și cu mine suntem fericiți, entuziasmați și ne simțim atât de BINECUVÂNTAȚI să anunțăm nașterea celui de-al treilea copil al nostru, Nautas Madden. Bine ai venit pe lume, fiule!!”, a scris Madden, chitaristul și vocalistul secundar al trupei rock „Good Charlotte”.

Pe lângă desenul cu corabia, Benji a mai distribuit desene cu un cardinal, o plantă în ghiveci și altele.

„Ne place viața alături de familia noastră – copiii noștri sunt sănătoși și fericiți, iar noi suntem recunoscători!!! Ne distrăm de minune. Vă trimitem cele mai bune gânduri – familia Madden”, a adăugat muzicianul.

Cameron Diaz și Madden s-au logodit la mai puțin de un an după ce s-au cunoscut

Madden și Diaz sunt împreună din mai 2014 și s-au logodit neoficial înainte de ziua de Crăciun din anul respectiv, potrivit presei de la Hollywood. Cei doi s-au căsătorit pe 5 ianuarie 2015, în cadrul unei ceremonii inspirate din tradițiile evreiești, la locuința lor din Beverly Hills.

Ei mai au o fiică născută prin surogat, Raddix Wildflower Madden, în vârstă de 6 ani, și un fiu, Cardinal Madden, în vârstă de 2 ani.

Cei doi sunt cunoscuți pentru discreția lor în ceea ce privește copiii, evitând inclusiv să vorbească despre ei în interviuri.

După nașterea lui Cardinal, în 2024, o sursă a declarat pentru revista People că Diaz, în vârstă de 53 de ani, și Benji, în vârstă de 47 de ani, s-au simțit „incredibil de norocoși” să-și întâmpine al doilea copil.

„Au sperat mereu la un al doilea copil, pentru că adoră să fie părinți. Cameron și-a dorit să devină mamă de ani de zile”, a spus sursa respectivă.

Cameron Diaz, fotografiată pe 15 ianuarie 2025, la o difuzare în avanpremieră la Berlin a filmului „Back in Action”, FOTO: Nicole Kubelka / INSTAR Images / Profimedia

Cameron Diaz a glumit că vrea să trăiască peste 100 de ani pentru copiii ei

Deși a evitat să discute despre copiii ei, Diaz a vorbit deschis despre maternitate și despre decizia de a avea copii mai târziu în viață.

„Femeile care au copii la vârsta mea sunt, la propriu, cu 20 de ani mai tinere și este o situație interesantă, pentru că eu nu mai sunt la acea vârstă”, a spus ea într-un interviu acordat în martie 2022 pentru BBC Radio 2. „Și este perfect în regulă. Dar vreau să mă simt la fel de plină de energie pentru copilul meu”, a adăugat ea.

Într-un interviu din octombrie 2020 cu Naomi Campbell, Diaz a glumit că plănuiește să trăiască bine peste 100 de ani, pentru a fi alături de copiii ei.

„Când ai vârsta mea și alegi să faci asta, este o decizie cu adevărat asumată”, a spus ea. „Trebuie cu adevărat să muncești pentru asta. Singura presiune pentru mine este că trebuie să trăiesc până pe la 107 ani, știi? Deci nicio presiune!”, a spus Cameron Diaz.

Odată una dintre cele mai căutate actrițe de la Hollywood, ea a anunțat în 2024 că va reveni la actorie după o pauză de 10 ani pentru a juca în comedia de acțiune „Back in Action”, alături de Jamie Foxx.

Filmul a apărut pe Netflix în anul următor, dar a avut parte de recenzii predominant negative. De atunci, ea a fost confirmată pentru mai multe filme, urmând, printre altele, să își ofere vocea pentru personajul prințesei Fiona din lungmetrajul „Shrek 5” ce urmează să apară anul viitor.