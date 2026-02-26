Camorra a transformat un spital din Napoli într-o sursă de bani. Cadavre transportate cu ambulanța „ca și cum ar fi fost în viață”

Poliția italiană a arestat miercuri patru persoane într-un dosar care vizează un presupus plan al mafiei italiene de a se infiltra într-un spital din Napoli, de a înscena accidente rutiere pentru a încasa despăgubiri de asigurare și de a transporta cadavrele cu tărgi acoperite și mască de oxigen, pentru a obține bani din transferuri efectuate de ambulanțe private, potrivit The Guardian.

Ancheta, declanșată pe baza declarațiilor unui martor protejat, a scos la iveală o rețea de activități infracționale profitabile, atribuite unor membri ai clanului Contini din cadrul Camorrei – mafia napolitană – desfășurate în interiorul spitalului San Giovanni Bosco. Procurorii au precizat că „operațiunile au fost posibile datorită capacității de intimidare a organizației, o forță care a supus voinței sale atât funcționari publici, cât și cetățeni”.

Potrivit anchetatorilor, clanul a preluat, în fapt, controlul asupra barului și serviciilor de cantină ale spitalului, precum și asupra automatelor de gustări și băuturi amplasate în clădire.

Procurorii susțin că Camorra „a exploatat o asociație care activa în domeniul serviciilor de ambulanță, bazându-se pe complicitatea unor cadre medicale și paramedicale, agenți de pază privați și angajați ai altor firme care își desfășurau activitatea în interiorul spitalului”.

Cu sprijinul unor medici și specialiști dispuși să coopereze, anchetatorii cred că suspecții au pus la cale și o serie de fraude cu asigurări în beneficiul clanului Contini. Acestea presupunea înscenarea unor accidente rutiere, recrutarea unor martori falși plătiți și întocmirea unor rapoarte de expertiză falsificate, pentru a obține plata despăgubirilor.

Procurorii afirmă că această colaborare a fost obținută prin intimidare și violență. În schimb, clanul și familiile aliate ar fi beneficiat de favoruri ilegale, precum eliberarea unor certificate medicale false – inclusiv documente folosite pentru obținerea unor eliberări nelegale din închisoare – și transportul ilegal al cadavrelor cu ambulanța, în locul serviciilor funerare autorizate.

Un medic de la Unitatea de Primiri Urgențe este acuzat că a falsificat documentele de externare ale unei paciente care murise deja, pentru ca trupul acesteia să poată fi transportat la domiciliu cu o ambulanță privată asociată clanului.

Cadavre scoase din spital pentru a evita morga

Procurorii susțin că sistemul de gestionare a transporturilor cu ambulanța funcționa după o logică sumbră: pacienții decedați erau scoși ilegal din spital pentru a evita trecerea prin morgă. Pentru a ocoli controalele, trupul era așezat pe o targă prevăzută cu mască de oxigen, pentru a crea impresia că pacientul este încă în viață pe durata drumului spre casă.

„Familiile plăteau între 700 și 1.200 de euro pentru acest serviciu”, au precizat procurorii.

Și o psihiatră angajată a autorității sanitare locale este vizată de anchetă. Aceasta ar fi emis certificate medicale false pentru persoane apropiate clanurilor Camorra, facilitând obținerea unor beneficii judiciare și, în cel puțin un caz, eliberarea din închisoare pe baza unor evaluări psihiatrice fabricate.

Printre persoanele împotriva cărora au fost dispuse măsuri legale se află și un avocat, acuzat de participare externă la o asociere de tip mafiot. Procurorii susțin că acesta ar fi intermediat transmiterea de informații către și dinspre mediul penitenciar, în special în legătură cu plățile lunare – cunoscute sub numele de mesate – destinate familiilor membrilor încarcerați.