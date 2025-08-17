Câmpulung Muscel, cel mai mare sit de arhitectură neoromânească din țară – FOTO

Patrimoniul crește sentimentul identitar și poate aduce bani în comunitate. Este nevoie de educație în sensul conservării lui, de vizibilitate la nivel cât mai larg, asta ducând și la restaurarea corectă a imobilelor monumente istorice. Soluțiile pe care le văd specialiștii cu privire la localitățile românești mai puțin populare între turiști sunt tururile ghidate care să vizeze patrimoniul arhitectural și industrial și programele culturale, artistice, toate având menirea să atragă vizitatori. Crescând valoarea turistică a orașului, cresc și investițiile.

Un caz îl reprezintă Câmpulung Muscel, prima capitală a Țării Românești, dar și centru de educație în secolul XIX. Apreciat drept „cel mai mare sit de arhitectură neoromânească din țară”, multe clădiri trebuie reabilitate, însă lipsa fondurilor pentru aceste operațiuni și birocrația reprezintă impedimente. Ca în multe părți ale țării.

Totuși, neintervenindu-se impropriu asupra majorității imobilelor este un lucru mai bun decât o renovare greșită, fără viziune și cu materiale de calitate slabă. Conservarea din inerție este o șansă pentru restaurarea corectă a clădirilor din Câmpulung. Ele sunt puse în siguranță, ceea ce le oferă un răgaz de câțiva ani.