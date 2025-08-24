Canada nu exclude trimiterea de trupe în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate. Ce i-a transmis premierul Mark Carney lui Zelenski

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, participă la o conferință de presă comună la Palatul Mariinski din Kiev, Ucraina, duminică, 24 august 2025. Foto: Sean Kilpatrick / AP / Profimedia

Premierul canadian Mark Carney i-a transmis duminică președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că susține apelurile Ucrainei pentru garanții de securitate solide în cadrul oricărui acord de pace, precizând că Ottawa nu exclude posibilitatea de a trimite trupe într-un astfel de cadru, notează Reuters.

La trei ani și jumătate de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, președintele american Donald Trump conduce eforturile de pace, iar Kievul lucrează împreună cu aliații europeni la conturarea unor posibile formule de garanții de securitate pentru perioada de după război, la care și Trump s-a arătat deschis.

Carney, aflat în prima sa vizită în Ucraina de la preluarea mandatului în martie, a participat alături de Zelenski la o ceremonie organizată în centrul Kievului pentru marcarea Zilei Independenței Ucrainei. La eveniment a fost prezent și emisarul special al lui Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg.

„Cu toții muncim pentru ca sfârșitul acestui război să însemne garanția păcii pentru Ucraina, astfel încât nici războiul, nici amenințarea cu războiul să nu rămână moștenire pentru copiii noștri”, a declarat Zelenski în fața oficialilor adunați în Piața Sofia din Kiev, având ca fundal o catedrală din secolul al XI-lea.

Zelenski a subliniat că își dorește ca viitoarele garanții de securitate, parte a unui posibil acord de pace, să fie cât mai apropiate de Articolul 5 al NATO, care prevede că un atac asupra unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor.

Carney a sprijinit apelurile Ucrainei privind o posibilă participare internațională la garanțiile de securitate.

„În opinia Canadei, nu este realist ca singura garanție de securitate să fie forța armatei ucrainene… aceasta trebuie sprijinită și consolidată”, a declarat Carney la o conferință de presă comună.

Cei doi lideri au semnat, de asemenea, un acord pentru coproducția de drone, iar Carney a anunțat că Ucraina va primi luna viitoare peste 1 miliard de dolari canadieni (aproximativ 723 milioane de dolari americani) sub formă de asistență militară, dintr-un pachet deja anunțat anterior.

„Avem nevoie de pace”

Zelenski i-a oferit lui Kellogg o distincție de stat în cadrul ceremoniei de duminică, spunându-i „avem nevoie de pace” în momentul în care i-a înmânat medalia într-o cutie de piele.

Mai târziu în cursul zilei, Kellogg s-a întâlnit cu premierul ucrainean Iulia Sviridenko, care a declarat că au discutat despre acordul privind mineralele dintre Ucraina și Statele Unite, precum și despre tema garanțiilor de securitate.

În conferința de presă susținută împreună cu Carney, lui Zelenski i-a fost adresată o întrebare legată de un articol publicat de Wall Street Journal, potrivit căruia Pentagonul ar fi blocat în ultimele luni, pe ascuns, folosirea de către Ucraina a rachetelor americane ATACMS pentru a lovi ținte din Rusia.

În replică, Zelenski a precizat că, în ultima perioadă, Kievul folosește propriile arme cu rază lungă de acțiune, produse în Ucraina, pentru a lovi obiective din interiorul Rusiei, fără a cere aprobarea Washingtonului. „În ultima vreme nu am mai discutat această problemă cu Statele Unite”, a spus președintele ucrainean.

Ucraina a anunțat că a efectuat atacuri nocturne asupra unei rafinării de petrol din regiunea rusă Samara, precum și asupra unei instalații de fracționare a gazelor din portul Ust-Luga, un nod important pentru exporturile energetice ale Rusiei.

Moscova și-a prezentat condițiile pentru pacea în Ucraina

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat într-un interviu pentru NBC News, că un grup format din mai multe state, din care să facă parte și membri ai Consiliului de Securitate al ONU, ar trebui să garanteze securitatea Ucrainei. Potrivit acestuia, din grup ar putea face parte și Germania, Turcia și alte țări, potrivit Reuters.

Lavrov a spus că Vladimir Putin și președintele american Donald Trump au discutat despre o posibilă garanție de securitate pentru Ucraina și că liderul rus a readus în discuție negocierile eșuate de la Istanbul din 2022.

La acele negocieri, Rusia și Ucraina au discutat despre neutralitatea permanentă a Ucrainei, în schimbul unor garanții de securitate oferite de cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, anume Marea Britanie, China, Franța, Rusia și Statele Unite, precum și de alte țări, potrivit unei copii a unui proiect de acord consultat de Reuters în 2022.

„Garanții ar urma să garanteze securitatea Ucrainei, care trebuie să fie neutră, să nu fie aliniată niciunui bloc militar și să fie non-nucleară”, a spus Lavrov, potrivit transcrierii interviului.

Lavrov a precizat, de asemenea, că aderarea Ucrainei la NATO este inacceptabilă pentru Rusia, că Moscova dorește protecție pentru vorbitorii de limbă rusă din Ucraina și că trebuie purtată o discuție teritorială cu Kievul.