Cancelarul Germaniei stârnește furia Braziliei după ce a sugerat că abia a așteptat să plece din țara sud-americană: „Ar fi trebuit să meargă într-un bistro”

Președintele brazilian Lula a răspuns ironic marți declarațiilor cancelarului federal german Friedrich Merz considerate jignitoare față de Belem, orașul-gazdă a Conferinței ONU privind schimbările climatice (COP30), afirmând că el ar fi trebuit să se plimbe mai mult prin oraș, relatează agenția AFP, citată de Agerpres.

Belem, capitala statului Para din nordul Braziliei, este un oraș de 1,4 milioane de locuitori cu o climă caldă și umedă și cu infrastructuri limitate, unde mai mult de jumătate din populație locuiește în favele, numele sub care sunt cunoscute în America Latină cartierele de locuințe sărăcăcioase.

Polemica a izbucnit când presa braziliană a reprodus luni declarațiile cancelarului conservator după revenirea lui în Germania de la summitul șefilor de stat care precedase COP30, pe 6 și 7 noiembrie.

„Trăim în unul dintre cele mai frumoase locuri din lume”, a spus Merz la Berlin. „I-am întrebat pe jurnaliștii care m-au însoțit în Brazilia săptămâna trecută: ‘Cine dintre voi ar vrea să rămână aici?’. Nimeni nu a ridicat mâna”, a relatat cancelarul în timpul unui congres comercial organizat în capitala germană. „Toată lumea era încântată că s-a întors în Germania și că a părăsit acel loc”, a insistat Merz.

Cum a răspuns președintele Braziliei la comentariile lui Merz

„El ar fi trebuit să meargă într-un bistro din Para, să danseze în Para, să guste mâncărurile din Para”, a răspuns marți președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, în timpul unei ceremonii oficiale în statul Tocantins, în nordul Braziliei.

În portugheză, Lula a vorbit despre un „boteco”, un bar sau un bistro tipic brazilian unde se poate mânca.

„El și-ar fi dat seama că Berlinul nu-i oferă nici măcar 10% din calitatea (vieții) din Para”, a insistat Lula.

Guvernatorul statului Para, Helder Barbalho, a criticat la rândul său, pe platforma X, „discursul plin de prejudecăți al cancelarului german”. „Este curios să vezi cum cei care au contribuit la încălzirea planetei sunt surprinși de căldura din Amazonia”, a adăugat el.

„Din nefericire, cancelarul federal german a susținut un discurs prin de aroganță și de prejudecăți, contrar poporului său, care își arată pe străzile din Belem fascinația pentru orașul nostru”, a declarat și primarul Igor Normando, tot pe platforma socială X.

Pe site-ul UOL, o cronică a jurnalistului Jamil Chade publicată marți avea drept titlu: „Merz, xenofobia ta este noul zid al Berlinului”.

Cancelarul german a spus că regretă comentariile despre Belem

După polemică, un purtător de cuvânt al lui Merz a transmis un comunicat în care se spune că acesta „și-a exprimat regretul că lipsa de timp l-a împiedicat (…) să cunoască mai bine frumusețea naturală impresionantă a regiunii” amazoniene.

El și-a exprimat de asemenea „marele său respect pentru reușita de a fi putut organiza o conferință internațională atât de importantă la Belem”.

Luiz Inacio Lula da Silva a insistat ca această Conferință a ONU asupra schimbărilor climatice să aibă loc în Amazonia, în pofida criticilor cu privire la infrastructurile din Belem.

Luni, într-un discurs în timpul unei ședințe plenare a COP30, ministrul german al Mediului, Carsten Schneider, a adoptat un ton foarte diferit de cel al cancelarului federal, afirmând că „oamenii minunați din Brazilia” l-au „captivat prin ospitalitatea lor călduroasă”.