Cancelarul Merz îi cere lui Zelenski să nu-i mai lase pe tineri să plece din Ucraina: „Să-și facă datoria în țara lor”

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, într-o conferință de presă cu Friedrich Merz, cancelarul federal al Germaniei, la Berlin, 28 mai 2025. FOTO: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut joi preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski să nu le mai permită bărbaţilor tineri să părăsească Ucraina, după ce o decizie recentă a Kievului de a autoriza ieşirea din ţară a tinerilor cu vârste între 18 şi 22 de ani a avut ca efect sosirea unui val de refugiaţi ucraineni în Germania, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Potrivit unei declaraţii dată de Merz la Berlin, după ce a avut o convorbire telefonică cu Zelenski, cancelarul german i-a solicitat preşedintelui ucrainean „să vegheze ca, în special, tinerii bărbaţi ucraineni să nu vină în număr mare şi tot mai mulţi în Germania, ci să-şi facă datoria în ţara lor”.

Berlinul, nemulțumit de costurile cu ajutoarele pentru refugiați

Ajutoarele sociale de care beneficiază în Germania refugiaţii ucraineni vor fi diminuate, „astfel încât stimulentul de a munci să fie mai puternic decât tentaţia de a rămâne în sistemul de asistenţă socială”, a anunţat în aceeaşi intervenţie Friedrich Merz.

Concret, a explicat el, aceste beneficii vor fi diminuate prin includerea refugiaţilor ucraineni în rândul celor cărora li se aplică legislaţia ajutoarelor sociale pentru solicitanţii de azil.

Totuşi, această măsură se va aplica numai în cazul ucrainenilor – bărbaţi şi femei – sosiţi în Germania după 1 aprilie 2025, au declarat surse guvernamentale germane pentru AFP, confirmând o relatare a ziarului Bild. Această măsură ar urma să genereze economii de circa 730 de milioane de euro pentru bugetul Germaniei anul viitor.

Dintre cei peste 5,6 milioane de ucraineni care s-au refugiat în străinătate – marea majoritate în state europene – după invazia lansată de Rusia în februarie 2022, Germania a primit mai mult un milion, cei mai mulţi fiind femei şi copii.

Interdicție retrasă pentru tinerii între 18 și 22 de ani

Conform legii marţiale aplicate în Ucraina odată cu lansarea invaziei ruse în februarie 2022, bărbaţii apţi să servească în armată, cu vârste între 22 şi 60 de ani, au interdicţie de a părăsi ţara. Interdicţia s-a aplicat până în august anul acesta şi celor cu vârste între 18 şi 22 de ani, iar ridicarea ei a condus la creşterea numărului tinerilor care au părăsit Ucraina.

Cei cu vârste de peste 25 de ani pot fi mobilizaţi, prin urmare unii evită ieşirile din casă pentru a nu se întâlni cu patrulele de recrutori militari. În cazul celor cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani nu a fost decretată mobilizarea obligatorie, dar cei voluntari se pot alătura armatei.

În Ucraina primele luni de război au fost marcate de un elan patriotic, numeroşi voluntari venind atunci în rândurile armatei ucrainene, dar apoi Kievul s-a văzut nevoit să se bazeze pe mobilizarea obligatorie, o măsură nepopulară care a condus la numeroase tentative de fugă din ţară, la coruperea responsabililor, la dezertări şi la acţiuni de recrutare forţată.