Cancelarul Merz reacționează după o nouă victorie a extremei drepte și invocă „leacul împotriva otrăvii autoritariste”

Cancelarul Friedrich Merz a declarat că rezultatul alegerilor din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, unde partidul Alternativa pentru Germania (AfD), a obținut o a doua victorie regională, „este un dezastru”.

Duminică, la două săptămâni de când a câștigat în premieră alegerile într-un land, în Saxonia-Anhalt, AfD s-a clasat pe prima poziție și la scrutinul din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, potrivit rezultatelor exit-poll, care plasează acest partid la 37%, deasupra social-democraților, creditați cu 35,5%.

Tot astăzi, Die Linke (partidul Stângii) a câștigat alegerile din Berlin, cu un scor de 24,5%, în fața creștin-democraților (CDU) lui Friedrich Merz, care sunt la 20%, conform rezultatelor exit-poll. Acestea plasează AfD la 16%, un scor mai mic decât cel anticipat de sondale preelectorale.

În ambele cazuri, rezultatul reprezintă o lovitură pentru Merz și CDU. În Mecklenburg-Pomerania Inferioară, partidul este creditat de cu 5,5%, la limita pragului pentru accesul în parlament, în timp ce la Berlin riscă să piardă guvernarea locală.

„Rezultatul din Mecklenburg-Pomerania Occidentală nu poate fi trecut cu vederea, este un dezastru”, a declarat Merz într-un comunicat citat de Deutsche Welle.

Merz spune că reformele sunt „un leac împotriva otrăvii autoritariste”

Cancelarul conservator a reliefat problemele economice ale Germaniei și diviziunile tot mai profunde din societate, atrăgând atenția că „răspunsul nu poate fi o întoarcere la vremurile bune de odinioară”.

„Răspunsul nu poate fi nici să demolăm verbal, în mod constant, tot ceea ce este bun”, a subliniat liderul german.

„Răspunsul trebuie să fie să ne pregătim țara pentru viitor”, le-a spus el reporterilor.

Friedrich Merz a indicat reformele drept „un leac împotriva otrăvii autoritarismului”.

„Reformele trebuie să aibă loc (…). Germania este capabilă să facă reforme (…) Aceste reforme sunt un leac împotriva otrăvii autoritariste”, a afirmat cancelarul, în ceea ce a părut a fi o referire la AfD.

„Ne asumăm această responsabilitate. Eu îmi asum această responsabilitate pentru că vreau să duc țara noastră înainte”, a mai declarat Merz.