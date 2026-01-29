Cancelarul Merz spulberă optimismul lui Zelenski cu privire la aderarea rapidă a Ucrainei la UE: „Este exclusă”

Cancelarul german a temperat așteptările Kievului, subliniind că orice membru potențial al UE trebuie să îndeplinească mai întâi criteriile de la Copenhaga – un set de condiții politice, economice și legislative – într-un proces care durează de obicei ani de zile, scriu Reuters și Kyiv Post.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că aderarea Ucrainei la UE anul viitor nu este un obiectiv fezabil, subliniind că aderarea este un proces de lungă durată.

„Aderarea la 1 ianuarie 2027 este exclusă. Nu este posibilă”, a declarat Merz la Berlin, potrivit agenției de știri DPA.

Declarațiile vin după ce președintele Volodimir Zelenski a stabilit anul 2027 ca dată țintă pentru aderarea Ucrainei la blocul comunitar.

Cancelarul german a temperat însă așteptările, subliniind că orice membru potențial trebuie să îndeplinească mai întâi criteriile de la Copenhaga – un set de condiții politice, economice și legislative – într-un proces care durează de obicei ani de zile.

„Putem apropia încet Ucraina de Uniunea Europeană pe parcurs”, a declarat cancelarul.

Kievul vrea o aderare rapidă

Ucraina, care a primit statutul de candidat la UE în 2022 și care a finalizat procesul de evaluare legislativă anul trecut, a pledat pentru o aderare rapidă în contextul negocierilor de pace cu Moscova, argumentând că aderarea la UE este esențială pentru redresarea și securitatea postbelică.

În timp ce Bruxelles-ul a lăudat progresul reformelor de la Kiev, deschiderea capitolelor de aderare rămâne blocată de premierul ungar Viktor Orban.

Orban a afirmat anterior că un document confidențial discutat în cadrul UE ca parte a negocierilor de pace prevede aderarea Ucrainei la UE anul viitor, în cadrul unui proces accelerat.

Opiniile privind aderarea Ucrainei rămân împărțite în UE, Comisia Europeană promovând, potrivit unor surse citate de Kyiv Post, un plan de aderare în două etape care ar permite Ucrainei să adere mai rapid, limitând temporar unele dintre drepturile sale de membru.

Marta Kos, comisara UE pentru extindere, a afirmat că multe state membre susțin accelerarea aderării Ucrainei, dar a subliniat că acest lucru nu se poate întâmpla fără finalizarea reformelor necesare.