Cancerul de prostată, tot mai agresiv la românii sub 50 de ani. 1 din 5 pacienți, depistat precoce prin screening, la Centrul Cancerului de Prostată București

Septembrie marchează Luna Internațională de Conștientizare a Cancerului de Prostată, un demers global care atrage atenția asupra incidenței și impactului acestei afecțiuni. Informarea corectã, prevenția și diagnosticului precoce sunt esențiale pentru creșterea șanselor de tratament și supraviețuire.

Tot mai mulți români sub 50 de ani sunt diagnosticați cu forme agresive de cancer de prostată, potrivit datelor Centrului Cancerului de Prostată București, parte din rețeaua Medicover. Deși vârsta medie a pacienților rămâne în jur de 65 de ani, medicii atrag atenția asupra scăderii alarmante a vârstei de debut a bolii și subliniază importanța controalelor periodice.

Specialiştii centrului spun cã, din păcate, doar 10% dintre pacienți se prezintă pentru screening. Prevenția este esențială în această boală, de aceea recomandarea Centrului pentru bărbații de peste 45 de ani este să efectueze anual analiza de sânge PSA și un consult de specialitate,

Jumătate dintre pacienții care s-au prezentat în ultimul an aveau adenom de prostată, 30% au fost diagnosticați cu cancer de prostată în stadii incipiente, 10% prezentau forme avansate, şi doar 10% au venit în scop preventiv, pentru screening.

O parte dintre pacienți ajung deja cu un diagnostic stabilit, 60% dintre aceștia prezentând cancer localizat. Începând din acest an, centrul este dotat cu sistemul de diagnostic de înaltă precizie ExactVu Fusion – unic în București și primul din țară – utilizat pentru biopsii țintite. 5% dintre pacienți au fost diagnosticați cu ajutorul acestuia, deși inițial se prezentaseră pentru o a doua opinie, având biopsii negative. Acest aspect este esențial pentru tratamentul, managementul și șansele de vindecare.

Peste jumătate dintre pacienții consultați în ultimul an au venit temători, insuficient informați, dar foarte motivați să găsească soluții. Din păcate, mulți ajung la medic după luni de ezitare, deși aveau deja valori PSA modificate și un cancer în evoluție. Este important ca bărbații să nu ignore programele anuale de screening, subliniazã experții Centrului.

Cancerul de prostată este al doilea cel mai frecvent tip de cancer în rândul bărbaților de peste 50 de ani.

Toate intervențiile realizate la Centrul Cancerului de Prostată București au fost efectuate robotic, cu beneficii semnificative pentru pacienți: spitalizare redusă, complicații mai puține și reintegrare socială mai rapidă.

30% dintre pacienții operați prezintă și afecțiuni cardiologice sau alte comorbidități. Pentru aceștia, centrul oferă monitorizare dedicată, cu accent pe cazurile complexe.

Centrul atrage pacienți din București, Muntenia, Moldova și Dobrogea, având o abordare integrată, cu echipe mixte formate din chirurgi, oncologi, urologi, imagiști și cardiologi.

Echipa Medicover considerã cã prevenția și informarea corectă reprezintă piloni esențiali în depistarea timpurie a unor afecțiuni grave, contribuind semnificativ la creșterea șanselor de tratament eficient și la îmbunătățirea calității vieții.

Mai multe detalii despre Centrul Cancerului de Prostatã Bucureşti:

Pentru o programare la Centrul Cancerului de Prostatã Bucureşti: https://programare.medicover.ro/centrul-cancerului-de-prostata-bucuresti

Despre Medicover România

Din 1995, Medicover România a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori de pe piața serviciilor de sănătate private, cu o rețea de 41 de clinici în București și în țară, și 5 spitale generaliste în: București, Cluj-Napoca, Oradea și Craiova, 25 de cabinete on-site și peste 250 de unități medicale partenere. Spitalele Medicover corespund celor mai înalte standarde medicale și deservesc o gamă largă de specialități medicale și chirurgicale. Pentru mai multe informații, vizitați: www.medicover.ro.

Medicover România face parte din Medicover, companie internațională de servicii medicale și de diagnostic, înființată în 1995. Medicover operează o rețea extinsă de clinici, spitale, facilități de îngrijire specializată și laboratoare. Piețele principale ale Medicover sunt Polonia, Germania, România și India. În 2022, Medicover a avut venituri de 1.510 milioane de euro și peste 44.000 de angajați. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul www.medicover.com

Articol susținut de Medicover