Cancerul lui Joe Biden s-a extins, anunță fiul său: „Nu e bine”

Cancerul pe care îl are fostul președinte american Joe Biden la prostată s-a răspândit către alte părți ale corpului și îi provoacă dureri, a dezvăluit fiul său, Hunter.

„Cancerul s-a răspândit, s-a metastazat în oasele sale și chiar mai departe”, a declarat Hunter Biden, într-un interviu pentru BBC, potrivit CNN. „Este foarte dureros și foarte debilitant din multe puncte de vedere”, a adăugat fiul fostului președinte democrat.

Joe Biden a dezvăluit că are cancer în mai 2025, la mai puțin de patru luni după ce a părăsit Casa Albă. Hunter spune că diagnosticul a fost unul dur pentru familie.

„Este cu adevărat trist să privești”, a afirmat el. „Singurul lucru pe care l-aș spune despre tatăl meu, despre sănătatea lui în acest moment, este că mi-aș dori să se plângă mai mult, pentru că nu e bine”, a continuat Hunter Biden.

Hunter Biden a adăugat, însă, că tatăl său rămâne prezent pe scena publică, vorbind despre temele care sunt importante pentru el.

În iulie, Joe Biden spunea că tratamentul merge „foarte bine”

Luna trecută, când a anunțat că va publica o carte de memorii, cel de-al 46-lea președinte al Statelor Unite a vorbit și despre lupta cu cancerul, afirmând că tratamentul „merge foarte bine”.

„De când am părăsit președinția, o mulțime de oameni mă întreabă, Joe, ce ai mai făcut?”, a declarat Joe Biden, în 15 iulie, într-un mesaj video pe X.

„Am petrecut mult timp alături de familie. Mă confrunt cu un diagnostic de cancer și am primit tratament, și merge foarte bine”, a mai spus fostul lider american.

Cartea de memorii a lui Joe Biden, „Promise me, America”, care va atinge momente cheie din mandatul lui Biden la Casa Albă, inclusiv atacul de la Capitoliu, războiul din Ucraina și retragerea forțelor americane din Afganistan, va fi lansată în 17 noiembrie, potrivit AP.

Cel mai în vârstă președinte american în exercițiu

Joe Biden, acum la 83 de ani, a fost cel mai bătrân președinte în exercițiu al Statelor Unite, o funcție pe care a părăsit-o la 81 de ani, iar vârsta și starea lui de sănătate au generat întrebări constante pe parcursul celor patru ani petrecuți la Casa Albă.

El și consilierii săi de la Casa Albă au fost acuzați că au ascuns amploarea problemelor sale, mai ales după ce a fost forțat să renunțe la candidatura pentru un nou mandat în urma unei prestații dezastruoase în dezbaterea cu Donald Trump.

Trump, care a împlinit 80 de ani în iunie, va depăși recordul de vârstă pe care l-a stabilit Joe Biden, până la încheiera mandatului, în ianuarie 2029.

În vârstă de 78 de ani, în ianuarie 2025, când a depus jurământul pentru al doilea mandat la Casa Albă, Trump avea cu cinci luni mai mult decât a avut Joe Biden la învestitura din 2021, fiind astfel cel mai în vârstă om care preia vreodată funcția de președinte al SUA, potrivit CBS News.