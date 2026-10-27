Cancerul Papei Leon este un „moment de cotitură”, spune șeful diplomației de la Vatican

Diagnosticul de cancer pulmonar al Papei Leon și operația la care a fost supus au început să influențeze modul în care catolicii privesc starea lui de sănătate și papalitatea, a declarat marți ministrul de externe al Vaticanului, potrivit Reuters.

„Este într-un fel un moment de cotitură («gamechanger», în limba engleză, n.r.), le-a spus arhiepiscopul Paul Gallagher jurnaliștilor, în cadrul unui eveniment organizat la Roma.

Leon, în vârstă de 71 de ani, a suferit o intervenție chirurgicală pe 13 octombrie, în urma căreia i-a fost extirpată o parte dintr-un plămân.

Cancerul era localizat și nu se răspândise, au anunțat medicii săi, iar Papa nu va avea nevoie de tratament suplimentar.

Gallagher a spus că, având în vedere vârsta relativ tânără a lui Leon pentru un papă și starea lui fizică bună, unii catolici îl consideră un papă „Superman”.

Boala a arătat că Leon „este un muritor de rând, la fel ca noi toți”, a spus arhiepiscopul.

Separat, Gallagher a abordat și recentul armistițiu convenit de Rusia și Ucraina pentru a permite accesul ajutoarelor în orașul ucrainean Oleșki, aflat sub controlul forțelor ruse.

El a spus că, deși Leon a vorbit recent atât cu președintele rus Vladimir Putin, cât și cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, nu crede că Vaticanul a fost implicat în negocierea armistițiului.

„Nu cred că am fost” implicați, a spus Gallagher.

Arhiepiscopul a vorbit, de asemenea, despre acordul în vigoare dintre Vatican și China privind numirea episcopilor catolici în statul comunist și a recunoscut „imperfecțiunile” acestui acord.

Acordul, semnat pentru prima dată în 2018, le oferă oficialilor chinezi un cuvânt de spus în ceea ce privește numirea episcopilor de către Papa Leon în țară.

„Nu este ușor, dialogul nu este ușor. Imperfecțiunile acordului sunt evidente, dar există un angajament de a persevera în dialog… și asta se va întâmpla în continuare”, a declarat Gallagher.