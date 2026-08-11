Când a fost cea mai ridicată temperatură în România. Locul unde au fost aproape 45 de grade la umbră

România s-a confruntat, în această vară, cu mai multe valuri de căldură, iar temperaturile au atins frecvent 40 sau 41 de grade. Cea mai ridicată valoare atinsă însă în țara noastră a fost de aproape 45 de grade Celsius, într-o comună din zona Brăilei, acum trei sferturi de secol. Temperaturi apropiate de maximul istoric din țara noastră au fost înregistrate în această vară în Italia, Franța și Spania.

În această vară, recordul de temperatură în România a fost de 41,2 grade Celsius, în 6 august, în orașul Săcuieni din județul Bihor. Tot acolo au fost +40,8 grade Celsius la final de iunie.

În Europa de Vest, lovită succesiv de mai multe valuri de căldură, cele mai ridicate temperaturi au fost în această vară de 46 grade Celsius în Italia, 45 de grade în Spania și peste 44 de grade Celsius în Franța. Și în Slovacia, unde rar temperaturile trec de 36 de grade, maximul a ajuns la 42 grade Celsius.

În România, sunt 75 de ani de când rezistă recordul de temperatură înregistrat în țara noastră: 44,5 de grade Celsius la o stație meteo din Câmpia Bărăganului.

Ion Sion se numește stația meteo unde a fost înregistrat recordul absolut de temperatură, de 44,5 grade Celsius, în data de 10 august 1951. Tot atunci, în alte două localităţi din Bărăgan (Amara şi I.C. Frimu), s-a înregistrat temperatura maximă de 44 de grade Celsius, apropiată de cea absolută pe ţară, potrivit datelor publicate de Administrația Națională de Meteorologie.

Înregistrările de atunci, la stația Ion Sion din Câmpia Bărăganului, la cele trei termene când se făceau măsurători climatologice, au consemnat 28 grade Celsius la ora 8.00, 40 de grade la ora 14.00 și 31,4 grade la ora 20.00. Minima zilei a fost de 18,5 grade. Meteorologul care a înregistrat aceste date se numea E. Foghel, arată datele ANM.

Locul evocat în manualele de geografie și care nu mai există din 1960

Stația meteo de la Ion Sion, care apare în manualele de geografie, a funcționat – cu întreruperi – numai 31 de ani, între 1929 și 1960. De atunci, stația care se afla la 35 de kilometri de municipiul Brăila nu mai este activă. Spre comparație, stațiile meteo cu cele mai lungi șiruri de date funcționează de peste 140 de ani.

Ion Sion a fost o fermă din actuala comună Râmnicelu din județul Brăila, așezare atestată acum peste 150 de ani sub numele de Piscu. Acest sat a devenit comună în 1921, iar din 1925 se numește Râmnicelu. În 1929, Râmnicelu este unitate administrativă sătească cu consiliu, în cadrul comunei Movila Miresii. În acel an, într-o fermă regală constituită în sat, se instala stația meteo care avea să devină celebră. Numele de Ion Sion este dat fermei în 1948, transformată ulterior în IAS Râmnicelu, devenit astăzi SC Agroindustriala Râmnicelu SA., se explică pe site-ul Primăriei Râmnicelu.

Cercetătorii I. Marinică și D.C. Ciobotu notează într-o lucrare despre valurile de căldură că au existat îndoieli în legătură cu recordul de la Ion Sion și fiindcă seriile de date climatologice erau incomplete. Totuși, recordul a fost acceptat în publicațiile de specialitate ale acelor timpuri și întărit și de cele două valori de 44 de grade înregistrate la Amara și Valea Argovei în aceeași zi.

Tot în 10 august 1951 au fost 41,4 grade la Călărași, 40,5 grade Celsius la Turnu Măgurele, 32 de grade la Cluj și 18,3 la Omu.

În harta de mai jos puteți vedea temperaturile medii pentru România în luna august

Temperatura medie multianuala in august in Romania (sursa ANM)

Primul record consistent de căldură a fost acum 130 de ani

Care au fost recordurile naționale de căldură înainte de Ion Sion? În lucrarea lor, cei doi cercetători notează că la 7 august 1896 au fost 42,8 grade la Giurgiu, stație la care o temperatură mai mare s-a înregistrat abia 104 ani mai târziu.

Apoi, în iulie 1916 au fost 42,9 grade la Alexandria, iar recordul a rezistat 30 de ani, până în 1946, când pe 20 august au fost 43,5 grade la Strehaia, în Mehedinți, valoare egalată în același an, dar pe 8 septembrie, tot la Strehaia.

Un singur oraș s-a apropiat de recordul de la Ion Sion: Calafat, din Dolj, unde au fost +44,3 °C în iulie 2007 și +43,4 °C în iulie 2025. Tot în august, acum 19 ani, au fost două temperaturi extrem de ridicate în trei orașe din sud: Bechet (44,2 °C), Băilești (44,0 °C) și Moldova Veche (tot 44,0 °C).