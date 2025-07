Cea mai caldă zi din ultimii 13 ani în România – Ce recorduri a adus al treilea val de căldură din iulie 2025

În ultimele opt zile temperaturile au fost caniculare în țară, iar în trei dintre aceste zile au fost maxime de peste 40 C. Sâmbătă a fost prima oară în 13 ani când maximele absolute au trecut de +43 de grade Celsius, fiind numai a patra oară când se întâmplă asta în ultimii 25 de ani. După acest val de căldură vor veni în multe zone ploi și vijelii.

Când au fost mai mult de 43 de grade Celsius în România în ultimii 25 de ani



+43,5 C la Giurgiu, pe 5 iulie 2000

+44,3 C la Calafat pe 24 iulie 2007 (și peste 43 și 44 C la câteva stații meteo)

+43,5 C la Giurgiu pe 8 august 2012

+43,4 C la Calafat pe 26 iulie 2025

Unde au fost peste 42 de grade C în iulie 2025:



+43,4 C la Calafat, +42,7 C la Băilești, +42,3 C la Bechet și +42,2 C la Drobeta Turnu Severin, arată datele din hărțile ANM.

Unde au fost peste 41 C:



+41,8 la Giurgiu, +41,7 C la Lugoj, +41,5 la București Filaret și Cernavodă, +41,4 C la Turnu Măgurele, +41,3 C la Craiova, Roșiori de Vede, Banloc și Caracal, +41,2 C la Slatina, +41,2 C la Zimnicea și Oltenița +41 C la Chișineu Criș, Bâcleș și Călărași.

În Transilvania s-au înregistrat două temperaturi excepțional de mari: +40,6 C la Alba Iulia și la Sebeș.

În total. pe 26 iulie au fost temperaturi de peste 40 de grade la 33 de stații meteo.

În iulie 2025 au fost alte două valuri de căldură în România, primul fiind intens, al doilea mai slab, iar al treilea, cel mai puternic din acest an.

Cele mai ridicate minime ale dimineții în timpul valului de căldură

+26,9 C la Șiria

+24,9 C la Galați

+24,8 Râmnicu Vâlcea

Cele mai ridicate temperaturi în fiecare dintre ultimele opt zile



20 iulie: +36 C la Giurgiu

21 iulie: + 40 C la Calafat

22 iulie: +40,9 C la Giurgiu

23 iulie: +37,5 C la Drobeta Turnu Severin

24 iulie: +37,9 C la Drobeta Turnu Severin

25 iulie: +40,4 C la Calafat

26 iulie: +43,4 C la Calafat

27 iulie: +39,9 C la Turnu Măgurele

(sursa hărțile publicate zilnic de ANM)

Cele mai ridicate temperaturi minime ale dimineții în fiecare dintre ultimele nouă zile