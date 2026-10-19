Când află Călin Georgescu dacă rămâne sau nu în arest preventiv. Anunțul de pe contul politicianului
Curtea de Apel București va decide vineri dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale va rămâne în Arestul Central sau va fi plasat în arest la domiciliu, așa cum a hotărât Tribunalul.
Anunțul a fost făcut pe contul de Facebook al lui Călin Georgescu:
„În această dimineață am primit pe cale oficială încheierea motivată. Dosarul a fost înaintat astăzi către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației formulate de procurori.
Termenul stabilit este vineri, 23 octombrie 2026 ora 9:00. Până atunci, măsura arestării preventive rămâne în vigoare. Vă mulțumim pentru răbdare și pentru că așteptați informațiile de la sursa oficială”.
În 13 octombrie, Tribunalul București a admis solicitarea fostului candidat la alegerile prezidențiale de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. DIICOT a contestat decizia la Curtea de Apel.
Călin Georgescu se află în Arestul Central din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.