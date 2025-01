„Când am văzut anunțul, am crezut că e o glumă”. O familie de britanici a cumpărat cu doar 3 euro o casă în una dintre cele mai frumoase localități din Italia

O familie din Londra a cumpărat o casă pentru doar 3 euro în localitatea siciliană Sambuca și intenționează să se stabilească acolo și să lucreze de la distanță, informează agenția de presă ANSA, preluată de Agerpres.

Sambuca este cel mai recent ‘oraș-fantomă’ din sudul Italiei care face tot posibilul pentru a atrage noi rezidenți, începând cu oferte de case la un euro.

În cea de-a treia rundă de vânzări au fost scoase la licitație de această dată proprietăți deținute de municipalitate, cu prețuri începând de la doar 3 euro, una dintre acestea fiind achiziționată de cuplul britanic Lindsey Fitzgerald – Robert Mosley.

Lindsay, în vârstă de 36 de ani, este manager de programe, iar soțul său, Robert, de 44 de ani, lucrează în publicitate. Cei doi au împreună doi copii, pe Mark și pe Maisy, în vârstă de patru, respectiv șapte ani.

‘Astăzi mi-am îndeplinit un vis’, a declarat vineri Fitzgerald, originară din Irlanda de Nord, după ce a semnat contractul preliminar.

„ Deja ne place Sambuca. Ne-am plimbat pe străzi încă de ieri. Am cumpărat câteva suveniruri cu melci și am degustat un vin local excelent. Muzeele sunt excelente. Ce mai loc! Ne considerăm cu adevărat norocoși. Când am citit anunțul cu case la 3 euro într-un ziar tipărit din Londra am crezut că este o glumă”, a spus Firzgerald, potrivit quotidiano.net.

Ea a primit cheile proprietății de 60 de metri pătrați și două etaje de la primarul orașului Sambuca, Giuseppe Cacioppo.

Acesta a explicat că ‘221 de case au fost cumpărate în cea mai mare parte de străini care s-au mutat aici în ultimii ani’, după ce Sambuca a fost numit cel mai frumos sat din Italia în 2016.

În ultimele decenii, mici sate italiene precum Sambuca au fost lovite de fenomenul depopulării din cauza unor fenomene precum urbanizarea și reducerea oportunităților de angajare pentru tineri, care sunt nevoiți să se mute atât pentru a studia, cât și pentru a-și găsi un loc de muncă stabil. La sate populația devine tot mai îmbătrânită, ceea ce afectează firmele de acolo și nivelul de trai.

De aici și proiectul „Caselor de 1 euro” și „Caselor de 3 euro”, care a atras din ce în ce mai mulți turiști din întreaga lume, care s-au transformat apoi în cumpărători de locuințe.