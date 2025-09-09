Când are loc iMapp Bucharest 2025, spectacolul de lumini și proiecții din Piaţa Constituţiei

iMapp Bucharest, prezentat ca fiind cel mai mare eveniment de video mapping din lume, va avea loc în 20 şi 21 septembrie în Piața Constituției din București. În program este inclus și un raliu cu 100 de maşini, anunță organizatorii.

iMapp Bucharest se află la a 10-a ediție, „evenimentul a transformat oraşul într-un centru al inovaţiei prin artă, oferind spectatorilor experienţe vizuale unice, trăite împreună în spaţiul public”, potrivit unui comunicat de presă transmis de CREART.

Pe parcursul anilor, acest concurs internaţional „a devenit o Ligă a Câştigătorilor, reunind anual la Bucureşti artiştii premiaţi la cele mai importante festivaluri ale luminii din întreaga lume”.

Tema de anul acesta este „Art is all around”.

„Artiştii vor transforma faţada clădirii Parlamentului într-o experienţă vizuală captivantă de forme, culori şi texturi, extrase din viaţa de zi cu zi, amintindu-ne că arta nu este rezervată doar muzeelor – ea trăieşte în spaţiile publice, în comunităţi, în arhitectură, în agitaţia urbană şi în expresia umană”, au mai transmis orgabizatorii.

Artiștii de la iMapp Bucharest 2025

Sâmbătă, 20 septembrie, în intervalul orar 16:00 – 23:00: iMapp Bucharest îi prezintă publicului „pe cei mai buni artişti din domeniu”, câştigători ai celor 7 festivaluri partenere: Chongqing International Light Art Festival din China, Genius Loci Weimar Festival din Germania, Jakarta Light Festival din Indonezia, Luma Projection Arts Festival din SUA, 1minute Projection Mapping Competition din Japonia, Video Mapping Festival din Franţa, Zsolnay Light Festival din Ungaria.

Aceştia vor concura pentru Marele Premiu iMapp Bucharest 2025. La finalul serii, un juriu va desemna Marele Câştigător al ediţiei 2025, acordând Premiul Juriului, iar publicul este invitat să fie parte din competiţie, votând lucrarea preferată din concurs, printr-un SMS cu tarif normal la un număr disponibil în seara evenimentului, mecanism care va decide câştigătorul Premiului Publicului.

Duminică, raliu cu 100 de maşini

Duminică, 21 septembrie, în intervalul orar 12:00 – 23:00: publicul este aşteptat în Piaţa Constituţiei „la celebrul raliu internaţional Gumball 3000”.

„După ce în 2016 raliul Dublin-Bucureşti s-a încheiat în faţa Palatului Parlamentului, Gumball 3000 revine acum mai spectaculos ca niciodată. Peste 100 de maşini vor lua parte la această aventură, conduse de celebrităţi, influenceri, staruri din sport, legende ale muzicii, gameri, YouTuberi şi lideri din business, din peste 40 de ţări. Vehiculele variază de la clasice personalizate până la cele mai noi şi impresionante hypercars”, au mai transmis organizatorii iMapp Bucharest.

Din Bucureşti, raliul îşi va continua traseul, trecând prin Belgrad, Florenţa, Nisa (unde va avea loc Gumball 3000 Foundation Charity Gala – fondurile strânse susţinând diverse programe pentru tineret la nivel mondial), Valencia şi Ibiza.