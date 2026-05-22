Când cresc din nou temperaturile. Meteorologii au anunțat prognoza pentru următoarele patru săptămâni

Meteorologii au anunțat, vineri, prognoza valabilă pentru perioada 25 mai – 22 iunie. Potrivit estimărilor ANM, vremea va fi în general caldă, și vor fi și temperaturi mai ridicate decat media perioadei, inclusiv mai puține precipitații.

Cum va fi vremea în săptămâna 25 mai – 1 iunie

Temperaturile vor fi apropiate de cele specifice pentru această perioadă, însă este posibil să fie ușor mai ridicate în regiunile vestice, în timp ce în est – mai coborâte, anunță ANM. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi „deficitare în majoritatea regiunilor, dar mai ales în zonele montane”.

Cum va fi vremea în săptămâna 1 iunie – 8 iunie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale, anunță ANM. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 8 iunie – 15 iunie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, îndeosebi în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. „Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi local deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal”, anunță ANM.

Cum va fi vremea în săptămâna 15 iunie – 22 iunie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nordvestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.