Când este necesară operația în nodulii tiroidieni. Chirurgul Gabriel Petre, Regina Maria Cluj: „Cicatricile de obicei sunt mici iar rezultatele estetice sunt foarte bune”

Nodulii tiroidieni sunt formațiuni frecvent întâlnite, aproape 25% din populația generală are de-a face cu aceștia, dar operația se recomandă în cazuri bine selectate. Decizia chirurgicală se bazează pe mai multe criterii clinice, imagistice și citologice. Dr. Gabriel Petre, medic primar Chirurgie generală, cu competențe în ecografie, la Spitalul Regina Maria Cluj, detaliază situațiile în care se impune operația în cazul nodulilor tiroidieni.

Cea mai mare temere a persoanelor care află că au noduli tiroidieni este cancerul. În zilele noastre există metode precise care pot oferi informații dacă nodulii sunt benigni sau maligni (canceroși).

Ecografia tiroidiană folosește sisteme speciale de clasificare, cum este TI-RADS, care pot estima riscul ca un nodul să fie canceros și, în unele cazuri, pot evita nevoia unei biopsii. Însă, nodulii mari sau care arată suspect necesită, de obicei, o evaluare printr-o procedură simplă numită puncție cu ac fin, pentru a analiza celulele.

Dacă rezultatele nu sunt clare, se pot folosi teste genetice suplimentare pentru a decide următorul pas, care poate fi sau nu, intervenția chirurgicală. „În majoritatea cazurilor, înainte de a stabili cu certitudine indicația clară de chirurgie, facem o puncție aspirativă cu un ac fin, în urma căreia rezultatul citologic ne dă o clasificare. În Bethesda V – înalt suspect de malignitate și Bethesda VI – cert malign, indicația operatorie e clară,” ne-a explicat dr. Gabriel Petre, medic primar Chirurgie generală, cu competențe în ecografie.

Ce este scorul Bethesda?

Scorul Bethesda este un sistem internațional de clasificare a rezultatelor puncției tiroidiene, care indică probabilitatea ca nodulul să fie canceros. Există șase categorii:

Categoria Interpretare Risc estimat de cancer Recomandare I Nediagnosticat/ neconcludent 1-4% Repetarea puncției II Benign 0-3% Monitorizare periodică III Atipii de semnificație incertă 5-15% Repetare puncție / investigații suplimentare IV Suspiciune de neoplasm folicular 15-30% Chirurgie diagnostică sau monitorizare atentă V Suspiciune de malignitate 60-75% Chirurgie recomandată VI Malign 97-99% Chirurgie necesară

„Indicațiile absolute sunt date de suspiciunea sau nu de carcinom. Când avem Bethesda V sau VI, suspect de malignitate sau malignitate, indicația pentru chirurgie este clară”, a explicat dr. Petre.

Chirurgul a precizat că există și un alt tip de puncție Tru-cut, o procedură medicală prin care se recoltează un fragment de țesut, cu ajutorul unui ac special, pentru a fi analizat la microscop și cu ajutorul căruia se poate stabili un diagnostic precis.

„Dacă avem o altă confirmare histopatologică de carcinom prin Tru-cut, în cazul nodurilor tiroidieni cu aspect ecografic clar tumoral și de mari dimensiuni, atunci când putem să facem tipul acela de puncție, avem o indicație clară de chirurgie”.

Ce este clasificarea TI-RADS?

TI-RADS (Thyroid Imaging Reporting and Data System) este un sistem folosit de medicii radiologi pentru a evalua riscul de cancer al unui nodul tiroidian pe baza ecografiei.

Se analizează:

Compoziția (solid, chistic sau mixt)

(solid, chistic sau mixt) Ecogenitatea (cât de întunecat apare față de țesut normal)

(cât de întunecat apare față de țesut normal) Forma (mai înalt decât lat)

(mai înalt decât lat) Marginile (netede sau neregulate)

(netede sau neregulate) Microcalcificările (puncte albe în interiorul nodului).

În funcție de aceste caracteristici, nodulul primește un scor:

Categoria Risc estimat de cancer Recomandare TI-RADS 1 0% – tiroidă normală Nicio acțiune TI-RADS 2 0% – leziune benignă Nicio acțiune TI-RADS 3 <5% – probabil benign Monitorizare TI-RADS 4 5-80% – suspiciune moderată/ridicată Puncție, dacă depășește o anumită dimensiune TI-RADS 5 >80% – suspiciune mare Puncție recomandată indiferent de mărime

„Cu ajutorul ecografiei, dispunem de o altă clasificare sugestivă pentru riscul de malignitate, respectiv clasificare TI-RADS, în care ne raportăm la anumite caracteristici ale nodulului: dacă este mai hipoecogen, adică mai negru decât culoarea ecografică normală a nodului, dacă este mai neregulat pe margine, dacă are o margine mai stelată sau dacă vedem prezența unor microcalcificări ori vedem pur și simplu că nodulul iese din conturul tiroidei, atunci putem stabili indicația operatorie fără să avem un rezultat propriu-zis de la puncție”, a atras atenția dr. Gabriel Petre, referindu-se la chirurgie ca la o indicație absolută.

În 2024, mai mulți medici italieni au publicat un studiu despre diagnosticarea și managementul nodulilor tiroidieni, în care au precizat că nodulii sunt cea mai frecventă indicație pentru tiroidectomie și că leziunile Bethesda V și VI (suspecte de malignitate și, respectiv, maligne) sunt supuse intervenției chirurgicale.

Indicații chirurgicale relative

Există însă și situații în care operația este recomandată, nu este obligatorie, atunci când sunt criterii legate de simptomatologie. „Acestea sunt relative, pentru că inclusiv acuzele pot fi subiective. Ne referim la disfagie, atunci când pacientul înghite cu dificultate, disfonie – are o voce răgușită din cauza compresiunii nodului tiroidian, dispnee – respiră mai greu sau pur și simplu se confruntă cu senzația de apăsare cervicală”, a mai spus chirurgul.

Tot la indicații relative intră și nodulul toxic sau autonom, cel care produce hormoni tiroidieni în exces, boala Basedow-Graves care nu răspunde la tratament medicamentos.

Rezultatele operației: estetica e importantă!

Tiroidectomia este o procedură chirurgicală frecvent efectuată pentru patologii tiroidiene benigne sau maligne. Vestea bună este că și în patologiile maligne, oamenii au o speranță de viață foarte lungă, astfel încât trăiesc mulți ani cu cicatricile lor, iar calitatea vieții legată de cicatrici câștigă importanță în timp.

„Cicatricile de obicei sunt mici, undeva în medie la 6 cm, iar sutura intradermică pe care o facem după terminația operației propriu-zise, nu lasă pe termen lung decât o linie fină de culoarea tegumentului. Rezultatele estetice sunt foarte bune”, a subliniat dr. Petre, care a recunoscut că pentru mulți pacienți, aspectul cicatricei este o preocupare importantă.

Nodulii tiroidieni nu necesită întotdeauna operație – decizia depinde de riscul de cancer, simptome și dorința pacientului. Cu ajutorul investigațiilor moderne și recomandărilor medicului, se poate alege între monitorizare, tratamente minim invazive sau intervenție chirurgicală, astfel încât fiecare pacient să primească cea mai bună îngrijire și cea care i se potrivește cel mai bine.

