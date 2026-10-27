Când estimează ministrul Energiei că va fi repornită centrala de la Cernavodă. „Orice modificare a prognozelor poate să însemne o decalare”

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat că „două săptămâni” reprezintă un termen realist pentru repornirea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

Oficialul a estimat că unul dintre cele două reactoare va fi pornit „în jurul datei de 15 noiembrie”, în ediția care va fi difuzată sâmbătă a emisiunii „În fața ta” de la Digi24.

„Bineînțeles că mi-aș dori să înceapă de astăzi să funcționeze, dar nu se poate acest lucru, chiar dacă debitul Dunării este în creștere în momentul de față – și a crescut semnificativ în ultimele două săptămâni. Cel mai probabil, probabil că putem să discutăm de două săptămâni ca fiind un termen realist, bazându-ne pe prognozele care există în momentul de față”, a declarat Dumitru Chisăliță.

El a explicat că „orice modificare a acestor prognoze poate să însemne o decalare a timpului”.

„Adică să pornim mai repede sau, din contră, să discutăm nu de două săptămâni, poate de 10 zile sau mai multe (…). Undeva în jurul datei de 15 noiembrie, dacă trendurile, prognozele care sunt în momentul de față se mențin, ar trebui să avem un reactor care să pornească”, a mai declarat ministrul Energiei.

Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, care asigura 20% din producția de energie electrică din România, este oprită complet din 13 august, din cauza debitului scăzut al Dunării. Primul reactor este oprit încă din 28 iulie.

Într-un interviu pentru HotNews, cercetătorul Mihai Adamescu a declarat că această criză a Dunării, care a început în iulie, s-ar putea prelungi până la începutul anului 2027 sau chiar mai mult. El a explicat de ce episoadele cu debite extrem de mici vor deveni tot mai frecvente și ce efecte ar putea avea ele asupra naturii, transporturilor și a economiei.