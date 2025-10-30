Când începe Black Friday 2025 la Fashion Days

Fashion Days, unul dintre cei mai mari retaileri online, începe în 31 octombrie campanie de Black Friday și promite reduceri de până la 90%, la peste 500.000 de produse. Pe 30 octombrie a început Black Friday la Altex, în timp ce Flanco a pornit pe 24 octombrie. Cea mai importantă zi va fi 7 noiembrie, când eMAG va organiza Black Friday.

Fashion Days organizează Black Friday între 31 octombrie și 9 noiembrie, iar brand-urile cu cele mai mari discount-uri sunt UGG, Columbia, HUGO, BOSS, Nike, Puma, Karl Lagerfeld, Tommy Hilfiger și Trespass. Compania nu a anunțat ora la care va începe, însă va fi cel mai probabil dimineața.

Fashion Days promite ghete de la 99 de lei, jeanși de la 59 de lei, jachete de la 79 de lei, hanorace de la 49 de lei și pulovere de la 39 de lei.

În 2024, Fashion Days a avut vânzări record de Black Friday, în primele trei zile ale campaniei fiind cu 10% peste nivelul din 2023.

About You, un alt retailer cunoscut pentru haine și încălțăminte, a pornit campania pe 27 octombrie și o va încheia tot pe 9 noiembrie, duminică. (la fel ca Fashion Days). Sunt promise reduceri de până la 70%.

Cel mai mare Black Friday va fi cel de la eMAG, pe 7 noiembrie. Anul trecut, în sub 17 ore, s-a cumpărat de 900 milioane lei și numărul de clienți a fost de 650.000.

Altex a început campania pe 30 octombrie și totul va dura 21 de zile, Black Friday fiind împărțit în trei etape a câte șapte zile fiecare. Prima etapă ține până în 5 noiembrie, iar retailerul promite reduceri „de până la 50%”.

Flanco are cea mai lungă campanie de Black Friday, de peste cinci săptămâni, perioada fiind 24 octombrie – 30 noiembrie.

Tot pe data de 24 octombrie a pornit Black Friday și retailerul Evomag și sunt trei etape distincte, lungimea campaniei fiind de 17 zile. A doua etapă ține între 31 octombrie și 6 noiembrie.

